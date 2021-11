Après un diagnostic de cancer, tout le monde est immédiatement mobilisé pour combattre la tumeur par des moyens médicaux. Mais la maladie peut aussi avoir un impact émotionnel. Pour la "réhabilitation mentale", les patients atteints de cancer peuvent se rendre à Het Majin Huis, une maison de ressourcement qui offre un soutien rafraîchissant.

Depuis deux ans, Het Huis Majin, située au coeur de Gand, est installée dans un bâtiment magnifiquement rénové, avec beaucoup de lumière, de larges portes et de grandes fenêtres donnant sur un jardin de ville miniature. Cette maison de ressourcement ouvre ses portes tous les jours de la semaine aux (ex-)patients atteints de cancer. Ils sont accueillis dans une atmosphère familiale dans un cadre presque luxueux. Le chouchoutage fait clairement partie de l'ADN de Het Majin Huis. Le cadre magnifique, les matériaux de haute qualité et les hôtesses attentives vous donnent immédiatement le sentiment d'être choyé en tant que visiteur.

Le nom fait référence à la fondatrice Majin de Froidmont, qui a elle-même vaincu le cancer et s'est servie de cette expérience pour créer une maison de soins résidentiels. Elle a depuis été transformée en une maison de ressourcement plus large qui fait partie du réseau national de 23 centres sans rendez-vous associés à la Fondation contre le cancer.

La coordinatrice Els Van den Driessche : "Nous avons senti qu'il y avait un énorme besoin de conseils et d'activités adaptés et très accessibles. À cette fin, nous collaborons avec les hôpitaux de la région. Ils s'occupent de la partie "traitement", nous nous occupons de la "personne derrière la maladie". Nous remarquons que grâce à cela, nous faisons une grande différence pour beaucoup de gens."

Orientation professionnelle

Les personnes de tous âges, sexes et origines et atteintes de divers cancers sont les bienvenues ici. La gamme de services est étonnamment large. L'accent est mis sur les aspects mentaux, physiques et sociaux du rétablissement après un cancer. Les visiteurs choisissent ce dont ils ont besoin. Rien n'est obligatoire et le seuil financier reste bas. La plupart des activités sont gratuites, tandis qu'une petite contribution est demandée pour les conseils individuels.

"Les gens peuvent venir nous voir pour bénéficier d'un soutien psychologique ou d'une orientation professionnelle afin de reprendre leur emploi ou de chercher d'autres activités de jour intéressantes. Pour stimuler la récupération physique, nous proposons le Tai Chi, le yoga réparateur, la fasciathérapie, les soins du visage et les massages de soins.

Après un cancer, il est souvent difficile de faire face à son nouveau corps, de reprendre confiance en soi et de retrouver la forme. Ces séances de pratique adaptée, en petits groupes et au rythme de ce que les visiteurs sont capables de faire, soutiennent ce processus. Dans un cours ordinaire de yoga ou de tai-chi, le retard accumulé est souvent trop élevé, et les gens abandonnent. En plus de leurs limitations physiques dues au cancer, la fatigue et la chimio cérébrale affectent également de nombreux (ex) patients. Ceci est bien entendu pris en compte.

Enfin, il existe également une gamme d'activités sociales allant de la marche ensemble, du chant, des conférences, des activités créatives et des groupes de discussion. Nous allons bientôt lancer des ateliers pratiques qui permettront aux visiteurs d'acquérir une série de techniques pratiques à utiliser chez eux. Des thèmes tels que la gestion de la fatigue, le contrôle du goût, la sexualité, le sens et la gestion de l'inquiétude et de la peur lors d'une rechute sont abordés. L'objectif est que les gens repartent d'ici plus forts mentalement, et bien équipés."

© Het Majin Huis

Contact et compagnons d'infortune

"Je pars toujours d'ici plus enthousiaste que lorsque j'y entre. Que ce soit après une séance de feutrage, de yoga ou un après-midi de conversation", décrit Brigitte (72 ans), qui s'est remise d'un cancer gynécologique il y a 11 ans. Elle est un visiteur fidèle et se forme actuellement pour devenir bénévole.

Outre les quatre membres permanents du personnel, la Majin House peut compter sur une équipe de bénévoles professionnels : du coach de Tai Chi aux psychologues. "Quand j'ai eu le cancer, cette maison n'existait pas encore et j'ai dû tout découvrir par moi-même. C'est par l'intermédiaire d'un café-débat de Kom op Tegen Kanker (lutte contre le cancer) que j'ai découvert la Maison Majin et je me suis immédiatement sentie chez moi ici. Les contacts avec les autres malades me donnent beaucoup de courage. Ça m'a aidé à me remettre sur les rails. Même si je suis "guérie", les peurs et les doutes réapparaissent parfois. Les autres malades le comprennent sans utiliser trop de mots. Il y a un monde avant et après le cancer. Aujourd'hui, je m'accorde consciemment plus de temps pour moi, pour recharger mes batteries et pour me chouchouter avec un massage de soin. Avant mon cancer, je me débrouillais toute seule la plupart du temps."

© Het Majin Huis

Chaque chose en son temps

Le temps qu'il faut à une personne pour mettre de côté la maladie, la laisser derrière elle, varie considérablement d'une personne à l'autre. "C'est pourquoi nous n'avons pas de réels délais ici. Les gens peuvent aussi suivre des parcours à long terme. Les visiteurs sont les bienvenus aussi longtemps qu'ils en ressentent le besoin. Nous remarquons souvent que les personnes qui sont guéries depuis un certain temps sont un soutien pour les patients plus récents", explique Els Van den Driessche. "Nous essayons de réserver un accueil chaleureux à tous ceux qui viennent nous voir. Nos hôtes, tous bénévoles, sont formés à cet effet et savent rapidement si une personne souhaite parler à d'autres personnes souffrant de la même maladie ou plutôt avoir une séance individuelle."

Les partenaires et autres membres de la famille des patients atteints de cancer sont également les bienvenus à Het Majin Huis, notamment pour bénéficier d'un soutien psychologique et de certaines activités de groupe. "L'année prochaine, nous voulons nous concentrer encore davantage sur les soins aux proches des malades, comme par exemple un événement de trois jours pour les patients et leurs partenaires, au cours duquel ces derniers sont également choyés par des massages ou du Tai Chi."

www.majinhuis.org

