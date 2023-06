Actuellement, plus de 500 millions de personnes dans le monde souffrent de diabète. Selon une nouvelle étude publiée dans The Lancet, ce nombre doublera pour atteindre 1,3 milliard de personnes au cours des trois prochaines décennies.

Le diabète est l'une des dix principales causes de décès et d'invalidité. Environ 6,1% de la population souffre de cette maladie chronique qui se caractérise par un taux de sucre trop élevé dans le sang. Le diabète touche des personnes de tous âges et de tous sexes, dans tous les pays.

Maladies cardiovasculaires

L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient affichent les taux de prévalence les plus élevés, soit 9,3% de personnes atteintes par cette maladie. D'ici 2050, une personne sur six souffrira de diabète dans ces régions, selon l'étude publiée dans The Lancet.

L'Amérique latine et les Caraïbes devraient également connaître une hausse, avec une prévalence de 11,3%.

"La croissance rapide du diabète n'est pas seulement alarmante, c'est aussi un défi pour tous les systèmes de santé du monde, surtout si l'on considère que la maladie augmente le risque de cardiopathie ischémique et d'accident vasculaire cérébral", a déclaré Liane Ong, de l'université de Washington, qui a dirigé l'étude.

C'est chez les personnes âgées de plus de 65 ans que le diabète est le plus répandu: plus de 20% de ce groupe en souffrent dans le monde. Il est intéressant de noter qu'en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, 39,4% des personnes de ce groupe d'âge sont diabétiques, alors qu'en Europe centrale, en Europe de l'Est et en Asie centrale, cette proportion n'est que de moitié (19,8%).

Inégalités

Dans la grande majorité des cas (96%), il s'agit d'un diabète de type 2. L'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires, la consommation de tabac et d'alcool et le manque d'exercice physique sont des facteurs de risque pour le développement du diabète de type 2, mais les chercheurs soulignent que la prévention et le contrôle du diabète sont plus complexes que cela. La prédisposition génétique d'une personne, mais aussi sa situation sociale et financière, jouent un rôle.

"Certaines personnes se concentrent assez rapidement sur un ou quelques facteurs de risque, mais cette approche ne tient pas compte des conditions de vie inégales dans le monde", déclare Lauryn Stafford, qui a collaboré à l'étude en tant qu'experte en santé publique.

"Ces inégalités affectent l'accès au dépistage et au traitement, ainsi que la disponibilité des services médicaux. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons besoin d'une image plus complète de l'impact du diabète sur les populations au niveau individuel", ajoute Lauryn Stafford.

Source: IPS

