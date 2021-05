Le groupe hospitalier EpiCURA a annoncé le développement d'un "Cépage", un projet inédit visant à accueillir les patients gériatriques requérant un diagnostic ou des soins immédiats sans obligation de transiter par les Urgences et d'y rester pendant de longues périodes. Ce nouveau centre est situé à Baudour.

Le contexte démographique actuel témoigne d'un vieillissement constant de la population et, avec celui-ci, une évolution des besoins des patients. Face à ces changements, il devient nécessaire d'adapter l'offre de soins et d'améliorer la prise en charge des personnes âgées, en soutenant par exemple le travail des référents gériatriques et en humanisant encore plus les soins.

D'où la création de ce nouveau Cépage, centre d'évaluation et de diagnostic des pathologies des personnes âgées. L'objectif de ce nouveau centre? Offrir une prise en charge optimale aux patients âgés de plus de 75 ans, présentant des pathologies non vitales, et adressés par leur médecin traitant, par une maison de repos ou de repos et de soins.

Des avantages pour les personnes âgées

Les avantages proposés par le "Cépage" sont, notamment:

la réduction du délai de prise en charge du patient sans obligation de transiter par les urgences,

le renforcement de la qualité de l'accueil, du confort et de la sécurité en lui évitant des allées et venues inutiles,

la facilité du transfert du patient et

la facilité de la programmation d'une éventuelle hospitalisation en concertation avec le médecin traitant, la maison de repos.

"Nous voulons optimiser la qualité de l'accueil des patients gériatriques en raccourcissant notamment les délais de prise en charge et en évitant ainsi qu'ils patientent plusieurs heures dans un environnement agité, qui peut générer du stress supplémentaire", précise le Dr Juvenois, directeur médical d'EpiCURA.

En pratique

Concrètement, le "Cépage" de Baudour est ouvert 5 jours sur 7, de 8 à 18 heures. Il comprend un médecin spécialiste en médecine Interne, avec expérience aux Urgences et en Gériatrie, un gériatre, deux infirmiers-infirmières spécialistes associant compétence SIAMU et expérience en gériatrie.

