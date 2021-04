Outre les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes avec comorbidité (de 18 à 65 ans) peuvent désormais également se faire vacciner. Un million et demi de personnes sont concernées par cette phase. Mais comment savoir si vous êtes vous aussi concerné? Consulter le site www.myhealthviewer.be pour savoir si vous êtes repris sur la liste des patients à risque.

Depuis début avril, les personnes âgées de 18 à 65 ans avec une (ou plusieurs) comorbidité(s), telles que le diabète, le cancer, les maladies cardiaques et pulmonaires..., peuvent se faire vacciner. Un million et demi de personnes sont concernées par cette phase. Ces patients âgés de moins de 65 ans sont en effet prioritaires car, tout comme les personnes de plus de 65 ans, ils encourent un risque accru de se retrouver à l'hôpital s'ils sont infectés par le covid.

Une liste établie par les mutualités et médecins traitants

Les mutualités ont envoyé la liste des numéros de registre national des patients à risques à la base de données des codes de vaccination de Sciensano. La sélection des patients à risque a été établie selon des critères fixés par le Conseil Supérieur de la Santé, principalement sur base des médicaments consommés.

Les patients à haut risque qui ne sont pas inclus dans la liste des mutualités, parce qu'ils ne suivent pas de traitement spécifique pour leur maladie, par exemple, peuvent encore être inscrits par leur médecin traitant. C'est en effet le médecin qui choisit de placer tel ou tel patient sur la liste. Ce travail est toujours en cours, il se peut donc qu'un citoyen qui n'est pas "listé" comme prioritaire aujourd'hui le soit la semaine prochaine.

Les personnes reprises sur cette liste recevront donc une invitation dans les prochaines semaines pour se rendre dans un centre de vaccination.

Quels sont les patients à risque concernés? Les patients âgés de 45 à 64 ans sont considérés à risque en cas : de maladie respiratoire chronique sévère

de maladie cardiovasculaire chronique

d'obésité (IMC ≥ 30)

de diabète de type I ou II

de troubles neurologiques chroniques

de démence

de cancer (tumeur) diagnostiqué au cours des 5 dernières années

d'hypertension artérielle d'au moins 140 mmHg de systolique ou d'au moins 90 mmHg de diastolique. Les patients âgés de 18 à 64 ans sont considérés à risque en cas : de maladie rénale chronique depuis au moins 3 mois

de maladie hépatique chronique depuis au moins 6 mois

de cancer hématologique (par exemple, leucémie)

de Syndrome de Down

de transplantation (y compris pour les patients qui sont sur la liste d'attente)

de système immunitaire déficient, c'est-à-dire souffrant d'une immunodéficience ou utilisant des immunosuppresseurs

le VIH/SIDA actif

de certaines maladies rares

Comment savoir si vous êtes repris dans la liste

Depuis ce jeudi 8 avril, les citoyens peuvent vérifier en ligne s'ils se trouvent sur la liste des patients considérés comme étant "à risque" et donc prioritaires pour être vaccinés contre le covid.

Pour vérifier si vous figurez sur cette liste et si vous pouvez bénéficier d'une vaccination anticipée, connectez-vous à votre compte My HealthViewer. Comment ça marche?

Rendez-vous sur le site My HealthViewer et cliquez sur 'Citoyen'.

Identifiez-vous à votre compte personnel en utilisant la méthode de votre choix, par exemple avec votre carte d'identité et un lecteur de carte eID ou via l'application itsme.

Choisissez votre profil et cliquez sur le bouton 'Confirmer le profil'.

Une fois connecté, vous pouvez voir si votre statut de patient à risque a été activé et par qui.

Quid si vous n'êtes pas repris dans la liste?

Vous n'êtes pas repris sur la liste des patients à risque alors que vous pensez devoir y figurer ? Contactez votre médecin traitant. Il pourra s'il l'estime nécessaire demander de vous y ajouter. Les mutualités n'ont pas la possibilité de vous ajouter sur la liste de vaccination.

