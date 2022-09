Selon les experts, une ou plusieurs vagues de Covid devraient se produire cet automne et cet hiver. Depuis le 12 septembre, certaines personnes peuvent prendre rendez-vous pour un booster supplémentaire contre le Covid. Qui est concerné par cette campagne? Et quelle est la différence avec les anciennes injections?

Qui est concerné par cette nouvelle campagne?

Contrairement au vaccin de base et au premier rappel, le booster automnal n'est pas explicitement recommandé pour le grand public. Le choix est donc individuel et sans le moindre engagement. Cette nouvelle injection est cependant recommandée pour les groupes de personnes vulnérables parmi lesquelles se trouvent les personnes âgées ou celles ayant des comorbidités.

Tous les citoyens de plus de 50 ans qui ont reçu une invitation peuvent se faire vacciner sur rendez-vous dès maintenant. Toutes les personnes de plus de 18 ans qui le désirent pourront quant à elles bénéficier de la deuxième dose de rappel de vaccination sans rendez-vous à partir du 1er octobre.

Vous hésitez à vous faire vacciner une énième fois? Posez-vous les bonnes questions:

Quel est mon risque de symptômes graves, d'hospitalisation ou de décès?

Suis-je régulièrement en contact avec des personnes présentant un risque accru de symptômes graves?

A quel point cela me dérangerait-il d'être infecté ou malade dans les mois à venir?

A quel point les effets secondaires possibles d'une piqûre de rappel supplémentaire me dérangent-ils?

Y a-t-il une différence avec les "anciens" vaccins?

BioNTech/Pfizer et Moderna ont modifié leurs vaccins originaux. Le booster automnal - pour beaucoup, le quatrième vaccin - se fera ainsi avec un vaccin ARNm dit "bivalent", qui cible deux variants du coronavirus en même temps. Et pour cause: Omicron, le variant le plus récent, avait considérablement changé par rapport au virus original.

Les vaccins modifiés suscitent une réponse du système immunitaire à la fois contre le variant original et contre un ou plusieurs sous-types du variant Omicron. Actuellement, le booster agit contre le sous-type BA.1. Dans quelques semaines, des vaccins bivalents sont attendus contre les sous-types BA.4 et BA.5, actuellement dominants dans notre pays.

On m'a déjà administré une quatrième piqûre. Un booster automnal est-il encore utile ?

Si vous avez 85 ans ou plus, ou si vous êtes immunodéprimé, vous avez peut-être déjà reçu deux fois une piqûre supplémentaire, car vous présentez un risque plus élevé de symptômes graves, d'hospitalisation et de décès dus au covid. Si cette piqûre supplémentaire a eu lieu il y a trois mois, votre protection s'affaiblit à nouveau maintenant. Il est donc utile de vous faire administrer un booster automnal dès maintenant.

Le booster automnal affecte-t-il l'effet de mon vaccin contre la grippe et vice versa ?

Notre système immunitaire n'est pas surchargé par de nombreuses vaccinations en un court laps de temps. Il est donc parfaitement possible de recevoir simultanément le booster automnal et le vaccin contre la grippe, sans que cela n'affecte l'efficacité de l'un ou l'autre vaccin ou n'entraîne davantage d'effets secondaires.

Attention, toutefois, car si vous appartenez à un groupe à risque, le timing optimal pour le booster automnal n'est pas le même que pour le vaccin contre la grippe. Les groupes à risque reçoivent un booster automnal contre le covid-19 de préférence avant la fin septembre, avant la vague d'automne attendue. En revanche, pour le vaccin contre la grippe, le Conseil supérieur de la santérecommande une vaccination à partir de la mi-octobre, soit bien avant le début prévu de l'épidémie de grippe.

Puis-je recevoir la dose booster si je n'ai jamais été vacciné ou si je n'ai pas reçu toutes les doses précédentes?

La condition pour obtenir le rappel d'automne est d'avoir eu les deux premières injections (vaccination de base contre le Covid). Si vous êtes vacciné, il doit s'écouler au moins trois mois entre le dernier vaccin et le rappel.

Si vous n'êtes pas vacciné, une dose adaptée à votre statut vaccinal peut vous être proposée. Mais dans ce cas-là, vous devez prendre rendez-vous vous-même auprès d'un centre de vaccination.

Source: Test-Achats

