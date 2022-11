Les experts mettent en garde: le coronavirus et le virus de la grippe pourraient bien coexister cet automne. La double vaccination est la meilleure façon de se prémunir de cette doublé épidémie.

Les laboratoires pharmaceutiques planchent activement sur la mise au point de vaccins combinés qui protègent contre la grippe et le covid. En attendant leur arrivée, il faudra encore faire deux vaccins séparés.

Les laboratoires pharmaceutiques planchent activement sur la mise au point de vaccins combinés qui protègent contre la grippe et le covid. En attendant leur arrivée, il faudra encore faire deux vaccins séparés."Un booster du nouveau vaccin anti-covid est indispensable parce que nous serons confrontés à de nouveaux (sous-)variants et que le booster précédent ne sera plus efficace, comme l'a montré la contamination de nombreuses personnes (âgées) l'été dernier, répond Pierre Van Damme (UA), épidémiologiste et expert en vaccination. Plus le délai entre le dernier vaccin et la réexposition au nouveau coronavirus est long, plus le risque d'infection, de complications et d'hospitalisation à terme, est important. Les deux années de pandémie nous ont aussi appris que les fumeurs, les malades chroniques et les personnes qui consomment de l'alcool sont davantage susceptibles de souffrir de complications après infection. Un booster automnal est particulièrement recommandé aux 50 ans et plus." La campagne actuelle insiste sur l'adaptation du vaccin, qui protège aussi bien de la souche Wuhan initiale du coronavirus que des premiers sous-variants de la souche omicron. Le principe est simple: le vaccin stimule l'immunité existante contre la souche Wuhan, tout en complétant le système de défense pour lutter efficacement contre les variants omicron. Pour ce qui est des effets secondaires, il n'y a pour ainsi dire aucune différence avec la génération précédente de vaccins anti-covid. "Un vaccin plus récent a été approuvé entre-temps et devrait être livré fin octobre, détaille Pierre Van Damme. S'il protège aussi bien de la souche Wuhan que des variants omicron (BA5), il n'est pas forcément plus performant que l'autre vaccin. Autrement dit, il ne sert à rien de postposer l'administration du booster. Le virus, lui, n'attend pas pour circuler et muter." Si vous n'avez pas encore reçu la vaccination de base, commencez par vous faire administrer le premier vaccin basé sur la souche Wuhan. Vous pourrez ensuite recevoir le booster de vaccin bivalent trois mois plus tard. La durée de la couverture vaccinale anti-covid n'est pas connue avec précision. "Cela dépend essentiellement de l'apparition des nouveaux variants. Si nous avons toujours affaire au variant omicron, vous passerez probablement l'hiver sans trop de problèmes. Mais face aux nouveaux variants, impossible de savoir si notre immunité pourra nous protéger efficacement. À terme, le booster C19 pourrait devenir une sorte de vaccin annuel comme celui de la grippe, du moins si le coronavirus évolue vers une infection bénigne des voies respiratoires supérieures." Que faire si, au moment du booster, vous avez contracté le coronavirus sans le savoir? "La vaccination n'est certainement pas une contre-indication dans ce cas de figure. Le premier vaccin et ses effets secondaires ont causé pas mal de désagréments à certains. Il est toujours difficile de faire la part des choses entre les conséquences de la vaccination et celles d'une possible infection. Le vaccin actuel n'aura pour ainsi dire aucune conséquence, du moins pas chez les personnes ayant déjà bénéficié de la vaccination de base, car leurs cellules à mémoire assurent une bonne immunité. Si vous êtes infecté par le covid ou vous venez de le faire, mieux vaut postposer la vaccination. En Belgique, le Conseil Supérieur de la Santé conseille d'attendre deux semaines. Aux États-Unis, la vaccination sera postposée de trois mois." "Les tendances observées dans l'hémisphère sud (Australie) où l'hiver vient de prendre fin, ne sont pas très rassurantes car pour la première fois depuis deux ans, la saison grippale a été très virulente, analyse Marc Van Ranst, virologue à la KULeuven. La saison grippale a en outre débuté très tôt et coexisté avec une vague de coronavirus. Malgré le nombre élevé d'infections grippales, les hospitalisations étaient fort heureusement limitées. Faut-il s'attendre à une "twindémie" grippe/covid chez nous également? Impossible à dire. Le virus de la grippe n'est pas ponctuel. Comme nous avons été relativement épargnés par la grippe pendant deux ans, les personnes naturellement protégées sont moins nombreuses. Notre sort est toutefois plus enviable que celui des Australiens vu la vague tardive de grippe qui a déferlé en 2022." Le vaccin annuel contre la grippe est vivement recommandé aux 65 ans et plus, au personnel médical et à toute personne souffrant de maladie chronique. La grippe peut augmenter le risque de crise cardiaque et de complications au niveau des poumons: une personne grippée sur 1.000 devra probablement être hospitalisée. Pour une protection optimale, 75% des 65 ans et plus doivent se faire vacciner. Or, nous n'en sommes qu'à 59% pour le moment en Belgique. "Le vaccin contre la grippe peut s'administrer en même temps que le booster covid ou être espacés, informe le Pr. Van Damme. Les experts planchent actuellement sur un vaccin combinant des antigènes à la fois contre le covid et l'influenza. Il devrait être au point l'an prochain." "Le bon timing pour se faire vacciner se situe entre mi-octobre et début novembre, estime Marc Van Ranst. Question d'être encore suffisamment couvert en cas de saison grippale tardive, mieux vaut ne pas se faire vacciner trop tôt. Nous savons qu'avec l'âge, le système immunitaire réagit moins bien aux vaccins. Pour y remédier, on ajoute un adjuvant ou on augmente la dose vaccinale. Pour la première fois en Belgique, des vaccins antigrippe fortement dosés sont disponibles pour les seniors." Les vaccins anti-covid sont gratuits. Les vaccins contre la grippe sont remboursés en grande partie pour les groupes à risque (plus de 65 ans, malades chroniques, personnel soignant, ...). Le ticket modérateur est plus élevé pour les vaccins contre la grippe fortement dosés: 11,14€ et 6,62€ pour les bénéficiaires d'un remboursement supérieur.