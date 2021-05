Ca commence par des joues rosies... Mais lorsque cette rougeur provoque de l'inflammation, la couperose s'installe. Un cercle vicieux qu'on peut briser!

Un verre de vin, une brusque chute de la température ambiante, un plat épicé... et voilà que vous piquez un fard! Ces rougeurs diffuses et subites - appelées flushs - sont typiques de la couperose. "Cela concerne surtout les peaux très sensibles, qui ne supportent quasiment rien. C'est pourquoi on confond parfois, à tort, la couperose avec de l'allergie. Si vous avez la peau très claire, presque transparente, vous y êtes encore plus sujet(te). De même si vous êtes souvent exposé(e) à des écarts de température, par exemple parce que vous travaillez dans un environnement réfrigéré", analyse le Dr Sandra Swimberghe, dermatologue. Les flushs (ou bouffées vasomotrices) provoquent la dilatation des veinules situées sous la peau, ce qui entraîne une soudaine rougeur du teint. "En se dilatant et se contractant constamment, les parois de ces fins vaisseaux sanguins perdent de leur élasticité et ne sont plus capables de se contracter normalement. Il en résulte des rougeurs permanentes, qui peuvent être très invalidantes, car elles sapent la confiance en soi et amènent la personne qui en souffre à se sentir moche." La couperose peut se manifester par un rougissement uniforme des joues, du menton et du front ou par des réseaux sanguins visibles sur les joues et autour du nez. Si la couperose s'accompagne d'une inflammation de la peau, des boutons et des gourmes rouges peuvent également apparaître. "Avant, on appelait la rosacée, cette forme infectée de la couperose, "acné de l'adulte", à cause de sa ressemblance avec l'acné des adolescents. Mais la grande différence réside dans le type de peau. Il ne s'agit pas ici d'une peau grasse, mais d'une peau hypersensible qui réagit souvent aux crèmes par une sensation de brûlure ou par des irritations. Un traitement avec des produits classiques contre l'acné, en particulier l'acide glycolique, est absolument déconseillé, car il peut aggraver la rosacée." La peau hypersensible est en grande partie déterminée par l'hérédité. S'il y a des cas dans votre famille, vous serez vous-même plus à risque. "On constate que les déséquilibres hormonaux jouent aussi un rôle majeur. Au moment de la ménopause, les femmes sont plus susceptibles d'avoir des éruptions gênantes, mais les femmes plus jeunes remarquent également des différences en fonction du moment de leur cycle. Le stress et les émotions fortes jouent aussi sur les flushs via le système hormonal. Le stress, qui augmente la production de cortisol, est clairement un facteur déclenchant. Le cortisol a une influence sur les hormones sexuelles, ce qui déclenche des rougeurs." Les flushs eux-mêmes provoquent un stress supplémentaire, et c'est le cercle vicieux. Le vieillissement cutané va souvent de pair avec la couperose. Les vaisseaux sanguins perdent de leur souplesse, ont du mal à se resserrer et restent dilatés plus longtemps. L'affinement de la peau rend les veines plus visibles. En outre, on sait que de nombreux facteurs augmentent directement le risque de rosacée (voir encadré ci-dessus). La couperose et la rosacée sont des affections chroniques qui évoluent par à-coups mais ne guérissent jamais complètement. "Les gens attendent souvent longtemps avant de demander de l'aide, alors qu'il existe contre la couperose et la rosacée des traitements très efficaces qui s'attaquent aux problèmes externes", assure le Dr Swimberghe. Le traitement de base, à prendre en cure, comprend des crèmes à base de métronidazole qui ciblent un acarien, le demodex. Cet parasite cutané, présent sur la peau chez tout le monde, est particulièrement abondant quand on lutte contre la rosacée. Cette prolifération contribue au phénomène inflammatoire. Si l'inflammation est plus sévère, on peut ajouter des antibiotiques aux crèmes à appliquer localement." On peut aussi appliquer une crème qui contracte les vaisseaux sanguins, pour atténuer temporairement les rougeurs sur le visage. Pour lutter durablement contre la couperose et la rosacée, on préconise les traitements laser. "Le laser vasculaire élimine les vaisseaux sanguins sous-cutanés qui sont dilatés. Il faut compter plusieurs séances et savoir que la peau peut présenter des troubles - temporaires - de la pigmentation. Mieux vaut ne pas s'exposer au soleil pendant les quelques semaines suivant le traitement, le temps que la peau cicatrise. Après ce type de traitement laser, vous serez débarrassé(e) de votre rosacée pour un bon bout de temps, même si la prédisposition à en être affecté ne disparaît pas. Après quelques années, un traitement d'entretien peut être nécessaire.