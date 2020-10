Mal de tête, diarrhée, perte d'odorat, nez qui coule... Le temps s'est rafraîchi avec le retour de l'automne. Qui dit automne, dit aussi début de la saison des rhumes, sinusites et tous ces maux qui ont de nombreux symptômes en commun avec le coronavirus. Comment savoir si l'on est atteint du Covid ou pas ? Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, fait le point.

La perte d'odorat et de goût, présente chez 20 à 30% des patients, particulièrement chez les personnes plus jeunes; une toux sèche; être à court d'haleine ou une douleur au thorax font partie des symptômes les plus fréquents au nouveau coronavirus, a rappelé Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, lors du point presse du Centre de crise.

"A côté des symptômes typiques et plus fréquents, comme la perte de l'odorat ou du goût, il y en a des beaucoup moins spécifiques. Et avant de penser au Covid, il faut l'association de minimum deux symptômes parmi la fièvre, une sensation grippale, une faiblesse musculaire importante, un épuisement sans raison apparente, un mal de tête, souvent important et différent d'un mal de tête habituel, une diarrhée, un mal de gorge ou avoir le nez qui coule", a-t-il poursuivi, faisant aussi référence à l'apparition d'un asthme sévère.

Chez les personnes âgées, les symptômes peuvent être encore différents. Par exemple "présenter une confusion brutale en 24-36 heures, s'assoupir, se tromper, avoir un trouble de la mémoire, ou chuter soudainement sans forcément un autre symptôme", a précisé M. Van Laethem.

Ce dernier a souligné qu'à l'heure actuelle, aucun autre virus grippal ne circule, mais que cela pourrait changer dans les semaines à venir avec l'arrivée de l'hiver, rendant plus difficiles encore les diagnostics au Covid-19. "Si ces symptômes se manifestent, mettez-vous en isolement et contactez votre médecin traitant", a-t-il encore rappelé.

Le porte-parole interfédéral Covid-19 a pointé que 30 à 40% des personnes peuvent être asymptomatiques, rendant la lutte contre le coronavirus difficile puisqu'il s'agit alors d'un "ennemi invisible". "Preuve qu'il est important de rester vigilant à tout moment", a-t-il ajouté, faisant référence à la possibilité d'être contagieux sans ressentir le moindre symptôme.

