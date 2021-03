Ca y est, l'arrivée du printemps marque le début de la saison des allergies aux pollens. Nez qui coule, toux, fatigue, irritation des yeux... Comment limiter ces désagréments?

"Suite à la saison des pollens d'aulne et de noisetier, ce sont les concentrations en pollen de bouleau dans l'air qui augmentent désormais", prévient l'Institut scientifique de santé publique Sciensano. La saison pollinique du bouleau a en effet démarré le mercredi 24 mars. Les personnes sensibilisées au pollen de ces arbres risquent donc de développer des symptômes allergiques.

1 personne sur 10 en Belgique

On estime qu'au moins 10% des Belges sont victimes de symptômes allergiques lorsqu'ils sont exposés à des grandes quantités de pollen de bouleau. Cela va de la rhinite (inflammation de la muqueuse nasale), très courante, à des formes plus graves comme l'asthme. L'allergie au pollen peut également se manifester par des allergies alimentaires. Il n'est pas rare de voir des personnes sensibilisées au pollen de bouleau développer des symptômes oraux en cas de consommation de certains fruits comme la cerise, le kiwi ou la noisette.

Symptômes à ne pas confondre avec ceux du covid

Les symptômes de l'allergie au pollen touchent essentiellement les voies respiratoires (nez, gorge, bronches) et les yeux et leur intensité peut varier d'une personne à l'autre et dépend de la quantité de pollen dans l'air :

éternuements, sensation de nez bouché, écoulement nasal, sinus encombrés, perte d'odorat et de goût

picotements, démangeaisons, rougeurs aux yeux et larmoiements

parfois, démangeaisons à l'arrière de la bouche et dans la gorge.

Attention, il ne faut pas confondre les symptômes d'une allergie au pollen avec ceux du covid, même s'ils sont semblables : une allergie ne provoque ni fièvre, ni douleurs musculaires, contrairement au covid ; les symptômes d'allergie apparaissent tant qu'il y a exposition à des allergènes, alors qu'en cas de grippe ou de rhume, les symptômes sont plus courts et enfin, il n'y a pas de période d'incubation pour les allergies, elles apparaissent dès que l'organisme est exposé à certaines quantités d'allergènes.

Astuces pour en limiter les effets

Lorsqu'on est allergique au pollen de bouleau, mieux vaut prendre quelques précautions, surtout lorsque le soleil est au beau fixe :

Suivez les recommandations et les traitements prescrits par votre médecin Nettoyez votre nez avec de l'eau physiologique Portez des lunettes (de soleil) pour limiter les réactions de contact Lavez-vous et lavez vos cheveux régulièrement Portez un masque afin de limiter les contacts avec le pollen Utilisez des mouchoirs en papier et jetez-les après chaque utilisation Ne séchez pas votre linge à l'extérieur Lavez régulièrement votre literie Evitez les activités physiques intenses Si vous vous déplacez en véhicule, gardez les fenêtres fermées Evitez d'ajouter des facteurs irritants ou allergisants dans votre environnement intérieur (tabac, parfums d'intérieur, bougies, encens, produits d'entretien ou de bricolage, etc.) Laisser les fenêtres fermées lorsqu'il y a du vent et que le temps est sec

