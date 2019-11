Conseils pour faire de votre bureau un lieu de travail actif

Les fonctionnaires et les cadres passent en moyenne 70% de leur temps assis sur une chaise. Or, en restant assis trop longtemps, le métabolisme ralentit et vous risquez d'avoir des courbatures. Cela peut être mauvais pour la santé. Il est conseillé de se lever et de se dégourdir les jambes toutes les 30 minutes. Nos conseils pour améliorer vos habitudes sur votre lieu de travail.

1 - Une minuterie Enclenchez une minuterie sur votre smartphone ou installez un "logiciel de pause" sur votre ordinateur. Veillez à vous lever toutes les demi-heures et à marcher pour boire un verre d'eau ou pour téléphoner. Certains podomètres envoient un signal après 30 minutes afin de vous prévenir qu'il est temps de bouger. 2 - Boire de l'eau Boire de l'eau est le meilleur moyen de se désaltérer. Essayez de boire 1,5 litre d'eau par jour. Limitez la quantité de boissons gazeuses, car elles sont pleines de sucres. Placez un verre d'eau sur votre bureau au lieu d'une grande bouteille. Cela vous forcera à vous lever régulièrement pour le remplir, mais aussi pour aller aux toilettes... 3 - Éloigner les objets Placez l'imprimante et la poubelle suffisamment loin de votre bureau pour vous forcer à vous pencher pour les atteindre. Chaque impression sera le moment idéal pour faire des exercices d'étirements. 4 - Un bol d'air frais Prenez une bouffée d'air frais pendant votre pause déjeuner. Invitez des collègues à faire une promenade durant l'après-midi. Il y a peut-être un joli parc à proximité. 5 - L'importance des contacts personnels Vous avez une question à poser à votre collègue ? Montrez le bon exemple et déplacez-vous pour lui parler au lieu de l'appeler ou de lui envoyer un courriel. A l'ère du numérique, on oublie souvent que le contact personnel reste le moyen de communication le plus efficace. 6 - Le walking meeting Vous devez discuter avec vos collègues de points importants ? Au lieu de vous enfermer dans une salle de réunion, organisez plutôt un "walking meeting". Lors d'une telle réunion, vous êtes non seulement en mouvement, mais vous êtes aussi plus productif. De plus, le cadre est beaucoup moins formel, ce qui peut conduire à plus d'ouverture et de créativité. 7 - La position assis/debout La nouvelle tendance est le bureau assis/debout. Il est de notoriété publique qu'un travail de bureau peut causer des problèmes de dos. C'est pourquoi il est important d'avoir un bureau ajustable où vous pouvez aussi bien vous asseoir que vous lever. Par exemple, levez-vous tout en exécutant des tâches spécifiques telles que répondre aux appels et aux courriels. 8 - L'escalier plutôt que l'ascenseur Pour votre santé, préférez emprunter les escaliers. Oubliez l'ascenseur et choisissez plutôt l'escalier si vous devez monter ou descendre d'un étage. De la même manière, allez aux toilettes d'un autre étage.