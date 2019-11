Le problème le plus fréquent qui touche les ongles? Les mycoses! Et ce sont surtout ceux des doigts de pied qui jaunissent ou se déforment. Si les mycoses ne disparaissent pas spontanément, il existe néanmoins des solutions efficaces.

La sensibilité aux infections fongiques augmente avec les années, notamment parce que l'immunité faiblit. Et plus encore parce que les ongles poussent plus lentement et se fragilisent, offrant aux champignons un terrain favorable. Les spores capables de se faufiler sous l'ongle des orteils se rencontrent partout mais surtout sur les sols humides des piscines et des saunas.

...