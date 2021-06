Les bestioles ne vont certainement pas manquer dans les mois d'été à venir. Et parmi tous ces nuisibles, ce sont surtout les moustiques qui vont nous mener la vie dure. Quelle est la meilleure façon de les tenir éloignés? Quels moyens et quelles interventions sont réellement efficaces ?

Pour éviter les piqûres irritantes pendant les soirées chaudes, quelques précautions sont à prendre. Premièrement, il faut avoir une tenue adaptée. Moins vous exposez de peau, moins vous risquez de recevoir des visiteurs indésirables. Choisissez donc des vêtements longs et légers, de préférence de couleur claire, lorsque vous sortez et évitez au maximum les eaux stagnantes.

Si cette méthode ne suffit pas à éloigner les moustiques, vous pouvez utiliser d'autres "armes".

Lampes anti-moustiques

Ces lampes à insectes attirent les moustiques au moyen d'une lumière bleue. Dès qu'ils touchent la lampe, ils sont électrocutés. Pour une nuit de sommeil paisible, vous pouvez allumer la lampe avant de vous coucher et l'éteindre à votre réveil.

Tapettes à mouches électriques

Les tapettes à mouches électriques sont beaucoup plus efficaces contre les moustiques que les tapettes à mouches traditionnelles. Après tout, les moustiques volent assez lentement. Tenez votre tapette et déplacez-la lentement en direction du moustique. Cela ne crée presque aucun déplacement d'air, et vous toucherez donc presque toujours le moustique.

Moustiquaire

La moustiquaire porte bien son nom, puisqu'il s'agit de la méthode idéale pour tenir éloignés les moustiques. Tendez-le au-dessus de votre lit pour faire en sorte que les moustiques ne puissent pas vous atteindre. Assurez-vous que la moustiquaire soit suffisamment longue pour qu'elle tombe du plafond vers le sol (comme un tipi). Veillez à utiliser une moustiquaire à mailles fines et sans trous. À propos, il existe aujourd'hui de très belles moustiquaires anti-moustiques.

Répulsifs à moustiques

La gamme de produits anti-moustiques proposés dans les pharmacies et autres magasins est assez étendue. Cependant, une récente enquête de Test-Achat a révélé que toutes ne sont pas utiles ou efficaces. Tous les produits peuvent également provoquer des effets secondaires tels que des irritations ou des éruptions cutanées. Les produits à base de DEET sont très efficaces. Si vous ne voyagez pas dans les régions tropicales, un produit avec une concentration de 20 à 30% de DEET suffit.

À l'inverse, les gadgets tels que les bracelets anti-moustiques, les porte-clés à ultrasons et même les applications anti-moustiques semblent n'avoir absolument aucun effet sur les animaux, selon Test-Achat. Ces articles donnent aux consommateurs un faux sentiment de sécurité.

Fait ou fable ? De nombreuses autres astuces pour la maison, le jardin et la cuisine circulent pour lutter contre les moustiques et leurs piqûres. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Suppléments de vitamine B, ail, bêta-bloquants : il n'existe aucune preuve scientifique que l'utilisation de ces médicaments repousse effectivement les moustiques. Ne prenez des médicaments que si le médecin vous les prescrit, et certainement pas contre les moustiques.

: il n'existe aucune preuve scientifique que l'utilisation de ces médicaments repousse effectivement les moustiques. Ne prenez des médicaments que si le médecin vous les prescrit, et certainement pas contre les moustiques. Dentifrice : frottez un peu de dentifrice sur une piqûre de moustique pour calmer les démangeaisons et assécher un peu la plaie.

: frottez un peu de dentifrice sur une piqûre de moustique pour calmer les démangeaisons et assécher un peu la plaie. Vinaigre : il n'a certainement pas une odeur agréable mais il combat les démangeaisons

: il n'a certainement pas une odeur agréable mais il combat les démangeaisons Aloe vera : ce gel guérit les blessures et c'est une bonne idée de l'appliquer régulièrement sur une piqûre qui démange.

: ce gel guérit les blessures et c'est une bonne idée de l'appliquer régulièrement sur une piqûre qui démange. L'alcool : certains aimeraient le croire, mais il n'éloigne pas les moustiques. Au contraire, les bestioles semblent aimer le sang qui a une odeur d'alcool.

