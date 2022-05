Après son cancer du sein, Christine a souffert d'un lymphoedème. "Pendant l'opération, il a fallu retirer les ganglions sous mon aisselle droite. Quelques mois plus tard, mon bras était très gonflé. Que puis-je faire pour soulager cela?"

Le lymphoedème, ou accumulation de liquide lymphatique, apparaît fréquemment suite à l'ablation des glandes axillaires (de l'aisselle) ou après des séances de rayons. Environ une femme sur cinq est touchée. "Quand on ôte ce type de glandes, cela perturbe le fonctionnement du système lymphatique, rendant plus difficile l'évacuation du liquide lymhatique et des déchets organiques accumulés sous la peau", précise le Dr Sarah Thomis, chirurgienne vasculaire (UZ Leuven).

...

Le lymphoedème, ou accumulation de liquide lymphatique, apparaît fréquemment suite à l'ablation des glandes axillaires (de l'aisselle) ou après des séances de rayons. Environ une femme sur cinq est touchée. "Quand on ôte ce type de glandes, cela perturbe le fonctionnement du système lymphatique, rendant plus difficile l'évacuation du liquide lymhatique et des déchets organiques accumulés sous la peau", précise le Dr Sarah Thomis, chirurgienne vasculaire (UZ Leuven). Il faut consulter dès qu'on a une impression de lourdeur ou qu'on constate un gonflement. "Il n'existe pas (encore) de solution curative contre le lymphoedème, mais on dispose d'une série de traitements pour le réduire et le stabiliser. Le lymphoedème ne présente pas de risque vital mais peut impacter la qualité de vie." L'idéal est d'associer plusieurs traitements, à déterminer au cours d'une consultation pluridisciplinaire. En général, on commence par une compression locale qui stimule de drainage lymphatique en comprimant les zones enflées. Grâce à cette contre-pression, les muscles appuient contre le bandage et cela aide à évacuer le liquide. Lorsqu'on a réduit le gonflement au maximum, le bandage peut être remplacé par un bas de contention spécial pour le bras. "Il est indispensable de conserver une activité physique afin de stimuler la circulation du liquide lymphatique. La marche, la natation, le vélo sont excellents, à compléter par des séances de kiné pour des mouvements du bras plus ciblés. Le drainage lymphatique manuel peut aussi aider. En cas de lymphoedème difficile à traiter, on peut recourir à la transplantation de ganglions lymphatiques, mais son effet curatif n'a pas encore pu être démontré." Un bras gonflé est également plus sujet aux infections. Prudence donc. "Il faut veiller à désinfecter sans tarder toute blessure, même légère, insiste le Dr Thomis. Et faire attention à s'alimenter sainement, car le surpoids est un facteur de risque supplémentaire." Dans le monde entier, la recherche de traitements plus efficaces bat son plein, tant en matière de techniques chirurgicales que de médicaments ou de régimes alimentaires. Un projet pilote a été mené récemment, à l'UZ Leuven, auprès de patientes atteintes de lymphoedème qui ont suivi un régime cétogène (réduction drastique des glucides), dont les résultats sont fort prometteurs. Affaire à suivre.