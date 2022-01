Les varices sont dues à une dilatation du réseau veineux. La maladie est chronique, mais un mode de vie adapté et des traitements ciblés peuvent en soulager les symptômes.

Les varices, ces veines bleues qui serpentent sous la peau des jambes, signalent le stade avancé de l'insuffisance chronique veineuse, appelée aussi maladie veineuse variqueuse. "Cette pathologie commence discrètement avec l'apparition, à la surface de la peau, de varicosités qui ont l'aspect de cheveux d'ange prenant une couleur bleu, brun ou rose", décrit le docteur Hélène Appeltants, cardiologue et angiologue au CHR de la Citadelle à Liège. La formation des varices est due à une dilatation anormale des veines superficielles au niveau des membres inférieurs. "Dans le circuit sanguin, les artères amènent le sang vers les pieds et les veines ramènent ensuite ce sang au coeur, analyse la cardiologue. Les veines superficielles sont équipées de valvules, sortes de petits clapets qui empêchent le sang de redescendre. Lorsqu'une veine s'abîme et se dilate, ces petits clapets ne sont plus fonctionnels. Le sang a alors tendance à s'accumuler dans la veine qui, du coup, se dilate. C'est la varice." Jambes douloureuses, lourdeur au niveau des mollets, gonflement des pieds et/ou des chevilles en fin de journée, picotements pendant la nuit, tels sont les symptômes liés à l'insuffisance veineuse. Cependant, et heureusement, la douleur n'est pas toujours au rendez-vous. "Les symptômes de la maladie veineuse ne sont pas du tout corrélés à la taille de la varice ni à l'importance de la pathologie. Certaines personnes ont d'énormes varices sans que cela ne les gêne. D'autres, qui ne présentent que des varicosités, se plaignent d'avoir les jambes lourdes ." Une échographie-doppler, effectuée chez un cardiologue, un radiologue ou encore un phlébologue, permet d'analyser la circulation veineuse et d'évaluer l'importance de l'insuffisance veineuse. Au rang des causes, l'hérédité familiale est un facteur important. "Lorsqu'un des parents est atteint de varices, on a 60% de risque d'en avoir également. Si les deux parents sont touchés, ce risque passe à 80%. Parmi les autres causes, le surpoids, les variations pondérales importantes, la sédentarité, les jambes croisées, sont délétères pour la circulation sanguine ."Il est, d'autre part, bien connu que les professions qui exigent de rester debout ou assis la majeure partie du temps favorisent l'apparition de varices. Les bouleversements hormonaux liés à la grossesse, à la ménopause, aux contraceptifs hormonaux peuvent également provoquer une insuffisance veineuse. C'est pourquoi les femmes sont plus touchées que les hommes par les varices. "Parmi les complications possibles la peau peut se fragiliser, s'abîmer et devenir brunâtre. En cas de traumatisme, les varices peuvent se rompre, provoquer un saignement important et entraîner parfois un état de choc. En cas de blessure, la peau peut s'abîmer avec à la clé un risque de développer un ulcère veineux. Cette complication n'a rien de grave mais nécessite des soins infirmiers très lourds. "La thrombose de varice est une autre complication possible. "Elle correspond à l'obstruction d'une veine superficielle par un petit caillot de sang. La douleur est localisée. Ce type de thrombose n'a rien à voir avec la thrombose veineuse profonde pouvant provoquer une embolie pulmonaire ."Au début de la maladie, la sclérothérapie donne de bons résultats sur le plan esthétique. Si la pathologie est plus avancée, un traitement endoveineux par laser ou radiofréquence permet de détruire la veine endommagée de l'intérieur. "Ces techniques sont plus élégantes et donnent d'aussi bons résultats que la saphénectomie classique (ablation chirurgicale d'une veine superficielle). Mais quelle que soit la méthode utilisée, le risque de récidive reste important ." BOUGER! Que ce soit pour prévenir ou traiter les varices, bouger, c'est ce qu'il y a de mieux! "Il est aussi très important d'éviter au maximum la prise de poids, les variations pondérales importantes ou encore les positions statiques prolongées. En position assise, les jambes doivent être légèrement surélevées. Le passage d'un jet d'eau froide sur les jambes, de bas en haut, active le retour veineux ." LES BAS DE CONTENTION: le port de bas de contention est très efficace pour traiter l'insuffisance veineuse dans les jambes et prévenir l'apparition de (nouvelles) varices. "Ces bas améliorent le drainage veineux, c'est pourquoi il est important de les porter régulièrement mais jamais durant la nuit. Ils sont également prescrits aux personnes présentant une insuffisance veineuse sans pour autant avoir des varices. Ces bas protègent en outre la peau, lors de travaux de jardinage par exemple. Pour les patients dont la taille des mollets n'est pas standard, on peut leur conseiller de porter des bandes de contention que les infirmières viennent mettre à domicile le matin ."Enfin, Hélène Appeltants recommande le port du bas de contention, à titre préventif, aux personnes qui exercent un métier à risque du fait de leur position statique.