Comment retrouver son sens du goût

Le goût est le sens qui nous permet d'apprécier les bons petits plats et et les bonnes bouteilles. La sensation survient lorsque les aliments que nous mettons en bouche entraînent une réaction chimique au niveau des papilles gustatives qui recouvrent la langue et la gorge. " Le goût est un phénomène très complexe, précise le Dr Boesveldt, maître de conférence à la Wageningen University (Pays-Bas) et attachée au centre de l'odorat et du goût de l'hôpital de la Gelderse Vallei. La langue ne joue qu'un rôle minime dans la perception du goût. Les papilles sont composées de petits groupes de cellules qui transmettent l'information du goût au cerveau. Elles identifient les cinq saveurs fondamentales : le salé, l'acide, l'amer, le sucré et l'umami (proche du salé et fumé). Pourtant, l'expérience gustative est en grande partie influencée par l'odorat. Le goût particulier du café, par exemple, est lié aux arômes qu'il dégage. Essayez d'en boire un en vous pinçant le nez : son amertume sera plus prononcée. Lorsqu'on a le nez bouché, on se rend mieux compte de l'énorme impact que joue l'odorat dans le goût. Un problème de goût est souvent la conséquence d'un problème d'odorat. "

