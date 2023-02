"Dès que la température chute mes orteils me le signalent. Ils gonflent, me démangent douloureusement et me gênent dans mes activités quotidiennes. Il m'arrive aussi de souffrir des mains. Pourquoi ai-je des engelures et comment les prévenir?"

Les engelures sont une sorte d'inflammation des petits vaisseaux sanguins de la peau qui touche les orteils, les doigts, le bout du nez et le bord de l'oreille. "Ce phénomène apparaît avec la chute des températures et se caractérise par des rougeurs ou une coloration bleue de la peau, des démangeaisons, des gonflements, des douleurs et des sensations de brûlure", analyse le Pr Speeckaert (UZ Gent), dermatologue. Pendant les confinements, les cas ont significativement augmenté. On s'est posé la question de savoir si les engelures indiquaient une infection au Covid-19 ou si elles étaient un effet secondaire du vaccin. Bien que la cause exacte n'ait pas encore été totalement identifiée, le lien avec le Covid est peu probable. "En revanche, la modification des habitudes - beaucoup moins d'exercice et le fait de marcher davantage à pieds nus - est, dans la plupart des cas, une explication nettement plus plausible." Il existe plusieurs causes ou déclencheurs: une mauvaise circulation sanguine, certaines maladies auto-immunes ou des problèmes de thyroïde. Les femmes et les personnes qui travaillent régulièrement dans le froid sont plus exposées. "Le traitement vise à améliorer l'apport sanguin dans les pieds affectés et à réduire l'inflammation. Le patient peut aussi faire beaucoup de choses par lui-même, comme garder les pieds aussi chauds que possible, les masser doucement pour améliorer la circulation sanguine, les enduire avec une crème hydratante ou une pommade barrière qui aide à maintenir la chaleur corporelle. Le médecin peut encore prescrire une pommade à base de cortisone pour traiter l'inflammation de la peau, éventuellement associée à un analgésique léger (paracétamol). En cas de changements brusques de température, il est préférable de laisser la peau se réchauffer progressivement plutôt que de l'exposer immédiatement à la chaleur en venant du froid. Il faut aussi garder la peau aussi sèche que possible." La prescription d'un vasodilatateur abaissant la pression artérielle. D'autres médicaments pour abaisser la pression artérielle, les bêtabloquants par exemple, doivent être utilisés avec prudence, car ils ont des effets secondaires. Généralement, les engelures disparaissent spontanément après deux ou trois semaines. La meilleure prévention? Faire de l'exercice pour assurer une bonne circulation sanguine et à garder les pieds aussi chauds que possible. Il existe même des semelles et des chaussettes chauffantes électriques! Enfin, des bains de pieds alternant eau froide et eau chaude stimulent la circulation.