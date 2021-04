Perdre quelques kilos? Check! Mais garder cette taille de guêpe tout en continuant à apprécier les bonnes choses est un défi bien plus grand. L'auteur Hilde Deweer sait par expérience quels sont les pièges. Dans son nouveau livre, elle propose des recettes quotidiennes surprenantes, basées sur des données scientifiques et complétées par des conseils pratiques pour maintenir un poids santé.

Hilde Deweer (62 ans) s'est passionnée pour la cuisine et les repas conviviaux dès l'adolescence. Elle a ensuite écrit des livres culinaires pour une maison d'édition et s'est plongée à la fois dans les recettes et dans les connaissances scientifiques sur la nutrition. "En tant que véritable bon vivant, j'ai dû faire face à l'obésité moi-même. J'ai essayé plusieurs "régimes". Ils m'ont certes aidé à perdre du poids, mais les aliments savoureux n'étaient souvent plus une option et le fameux effet yo-yo s'en est suivi. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher un moyen de perdre du poids de manière saine et durable", explique Hilde.

C'est ainsi qu'elle a mis au point son propre plan nutritionnel "Maatje minder voedingsplan" (NDLR : "Plan nutritionnel pour une taille en moins"), qui lui a permis de perdre 8,5 kilos et de ne pas reprendre ce poids par la suite. Il y a deux ans, elle a écrit un livre sur le sujet avec sa fille Marie. "Dans les grosses lignes, cela se résume au fait que l'on peut continuer à manger de tout, mais pas en même temps et pas dans les mêmes quantités. Vous devez adapter vos habitudes d'achat et de cuisine sans avoir à vous soucier de tout peser systématiquement ou de compter les points. Il est tout aussi important de ne pas ressentir la faim et de manger des aliments sains et savoureux. Lors la première phase, celle de la perte de poids, les recettes sont pauvres en glucides et riches en fibres et en légumes. Une fois que vous aurez atteint votre poids idéal, il faudra le conserver en adaptant vos habitudes alimentaires selon vos préférences."

Hilde Deweer vous explique comment faire dans son plan de suivi "Blijvend maatje minder". A partir de 80 recettes variées, souvent inspirées des grands classiques de la cuisine belge et internationale, vous pouvez élaborer votre propre "plan" pour maintenir votre poids ou continuer à le perdre. Les recettes sont divisées en trois catégories : rapide, intelligente et lente, en fonction de votre humeur ou du temps de cuisson disponible.

Yaourt complet et beurre de ferme

"En fait, il ne s'agit pas d'un régime mais d'un plan nutritionnel sain avec des recettes accessibles à tous. Il est vraiment destiné à ceux qui aiment cuisiner au quotidien. L'accent est mis sur les légumes, qui peuvent être préparés de diverses façons. Je commence généralement par des légumes, puis je les combine avec de la viande, du poisson, de la volaille, de l'huile d'olive et toutes sortes d'assaisonnements qui font que vous n'avez pas l'impression de manger des aliments de "régime". C'est une alimentation similaire à ce que propose la cuisine méditerranéenne. Les glucides sont limités et proviennent principalement de sources plus saines comme les produits à base de céréales complètes. Comme je ne suis pas moi-même nutritionniste, j'ai fait vérifier et approuver les plats par Michaël Sels, diététicien et chef au Njam!"

La particularité de l'approche culinaire de Hildes est qu'elle utilise également des ingrédients souvent décriés par les "gourous de la santé", tels que le yaourt grec entier, le lait, le bouillon de viande ou même une noix occasionnelle de "bon" beurre. "C'est vrai. Il existe de solides arguments en faveur de ces produits, qui offrent plus de goût, de douceur et de satiété. Les connaissances scientifiques sur ce sujet évoluent. Certaines études ont montré que les graisses saturées contenues dans les produits laitiers entiers n'ont pas d'effet négatif sur la santé et qu'elles peuvent même réduire le risque de maladies cardiovasculaires. La raison principale en est leur forte teneur en calcium. Cela signifie que les acides gras libres issus des produits laitiers entiers ne sont pas absorbés dans le sang. Mais ce n'est pas le cas des graisses saturées issues des produits animaux."

Pommes de terre refroidies

Les pommes de terre ne sont pas non plus taboues. Si vous les préparez intelligemment, bien sûr. "Les pommes de terre contiennent beaucoup de glucides, mais en les faisant d'abord bouillir puis en les laissant refroidir, on les transforme en amidon résistant. Cela contribue beaucoup moins à l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Vous pouvez même griller ces pommes de terre après dans une cuillère d'huile d'olive."

Les habitudes alimentaires de Hildes ont aussi radicalement changé grâce à son propre plan nutritionnel. "Je ne déjeune plus avec du pain mais avec une crêpe à base de son d'avoine, de graines de lin, d'oeuf et de yaourt grec que je garnis de fruits et avec laquelle je n'ai pas faim jusqu'à midi. Une telle crêpe regorge de fibres et les graines de lin assurent un transit intestinal en douceur. Bien qu'il existe de nombreux petits-déjeuners délicieux dans "Een blijvend maatje minder", celui-ci reste mon préféré pour les jours de la semaine. Dans le livre, il est servi avec un supplément de yaourt grec, mais je l'accompagne plutôt de confiture maison. Pour le repas de midi, j'opte souvent pour une soupe accompagnée d'une bonne tranche de pain ou pour l'une des salades ou idées de repas proposées dans "Een blijvend maatje minder" et, le soir, je déguste un plat composé de nombreux légumes associés à du poisson, de la volaille ou de la viande. En réduisant votre consommation de sucre, votre besoin en sucre diminue également après quelques jours. J'ai l'habitude de monter sur la balance tous les matins pour vérifier mon poids. Cela fonctionne comme une source de motivation pour moi. Si le compteur remonte un peu, je reviens immédiatement à mes recettes "minceur" et après quelques jours seulement, je retrouve le poids souhaité. Mais je ne suis certainement pas un ascète. Je peux apprécier un verre de vin ou un bon fromage pour le dessert. Et je ne me refuse jamais un apéritif avec des snacks savoureux ... Je compense cela en mangeant moins de glucides dans le reste de mon menu.

Quelques recettes

Moussaka à la poêle (rapide)

Ingrédients (2 personnes)

250 gr. d'agneau ou de veau haché

1 oignon haché

une demi-brique de purée de tomates

2 gousses d'ail finement hachées

une pincée de mélange 5 parfums (épices chinoises)

une pincée de mélange d'épices italiennes

400 gr. de tomates en dés

1 aubergine en longues lanières

1 cuillère à soupe de fromage de chèvre frais à tartiner ou de yaourt grec

60 gr. de feta ou de mozzarella

1 tranche de pain légèrement grillée

poivre et fleur de sel

© DR

À vos fourneaux

Faites frire le haché dans une poêle antiadhésive. Pendant ce temps, vous pouvez hacher l'oignon.

Mélangez la purée de tomates avec la viande hachée et faites frire quelques minutes.

Verser la viande hachée dans un plat à four et couvrez. Baissez le feu et, dans une poele, faites frire l'oignon avec une cuillère d'huile. Pendant ce temps, vous pouvez hacher l'ail.

Ajoutez l'ail, le poivre, la fleur de sel et toutes les herbes à l'oignon et faites frire pendant quelques secondes.

Incorporer les tomates en dés. Baissez le feu (feu doux) et laissez mijoter.

Graissez les bandes d'aubergines avec une cuillère à soupe d'huile, assaisonnez-les de poivre et de sel et faites-les griller des deux côtés dans une poêle. Entre-temps, écrasez-les régulièrement avec une fourchette pour que toute l'humidité s'évapore.

Incorporer la viande hachée et le fromage de chèvre au mélange de tomates. Déposer l'aubergine grillée sur le dessus, émietter la feta (ou le fromage de brebis) et terminer par des toasts émiettés.

Vous pouvez également remplacer les toasts par des cubes de pommes de terre froides cuits à la dernière minute.

Salade de sushi au gingembre mariné (lente)

Ingrédients (2 personnes)

150 g de concombre bio

1 gros oignon rouge

160 g de fèves de soja cuites (edamame)

1 cuillère à soupe de vinaigre de riz (vinaigre pour sushi)

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

280 g de graines de chou-fleur

1 cuillère à soupe de moutarde

1 cuillère à soupe de miel liquide

2 cuillères à soupe de sauce soja + gouttes supplémentaires

1 avocat, en lamelles

6 noix de wasabi, écrasées dans un mortier

10 lamelles de gingembre mariné

Facultatif : 100 g de lamelles de saumon fumé, de truite, d'anguille ou de cubes de thon frais, ainsi que des graines de sésame.

© DR

À vos fourneaux

Au préalable

Épluchez le concombre et coupez-le en 4 dans le sens de la longueur. Retirez les graines et coupez le concombre en cubes de la même taille que les graines de soja. Ajoutez une cuillère à café de sel et laissez égoutter pendant une demi-heure dans une passoire. Rincez ensuite le concombre et égouttez-le à nouveau dans une passoire.

Coupez l'oignon en fines lamelles et râpez quelques lamelles jusqu'à ce que vous obteniez 1 cuillère à soupe d'oignons râpés.

Mélangez les graines de soja et le concombre avec le vinaigre de riz, l'huile d'olive et les copeaux d'oignon. Assaisonnez avec du poivre et de la fleur de sel. Votre salade de concombres est prête.

Préparez ensuite la marinade. Mélangez la moutarde, le miel et la sauce soja, assaisonnez de poivre et ajoutez les tranches d'oignon restantes. Laissez reposer pendant 15 minutes. Retirez les lamelles d'oignon de la marinade et secouez-les bien. Incorporer la marinade au riz de chou-fleur.

Juste avant de servir

Faites griller les lamelles d'oignon sur une moitié et les graines de chou-fleur sur l'autre moitié d'une poêle. Après environ 3 à 4 min. Le riz de chou-fleur est prêt.

Répartissez la moitié du riz de chou-fleur dans 2 anneaux en acier inoxydable d'environ 9 cm de diamètre et appuyez bien dessus. Couvrir d'une couche de lamelles d'oignon, d'une couche de lamelles d'avocat et recouvrir du reste du riz de chou-fleur. Garnir avec les noix de wasabi écrasées (et quelques lanières de poisson).

Versez quelques gouttes de sauce soja sur le dessus, saupoudrez de quelques graines de sésame grillées si vous le souhaitez et placez le gingembre mariné sur le dessus. Servir avec la salade de concombres et de soja.

