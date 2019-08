Des jambes et/ou des pieds gonflés peuvent résulter d'un lymphoedème, une accumulation de liquide lymphatique sous la peau. Il se contrôle à l'aide d'une approche ciblée...

Vous avez les jambes gonflées en fin de journée? Ou un pied, une jambe ou un bras enflé en permanence? Le lymphoedème peut prendre des formes variables et avoir des origines diverses. Mais d'où vient ce liquide lymphatique qui s'accumule? "Le coeur pompe le sang riche en oxygène vers les tissus via les artères, explique Nick Gebruers, professeur de kinésithérapie. Ensuite, au niveau des petits capillaires, se produit une série d'échanges d'oxygène, de vitamines, de minéraux et d'hormones. S'y ajoute chaque fois une petite quantité de liquide qui stagne entre les cellules tissulaires.

...