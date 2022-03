Même ceux qui souffrent du rhume des foins peuvent profiter pleinement de leur jardin en prenant les précautions nécessaires et en favorisant les plantes et arbustes adaptées. Un bon timing et des choix judicieux peuvent faire toute la différence. Dans le jardin hypoallergénique Op 't Sonnis à Houthalen-Helchteren, ils en font l'expérience depuis 20 ans.

1. Un bon timing

Tôt le matin, une plus faible quantité de pollen circule dans l'air. Le soir, le niveau baisse à nouveau. Ce sont donc les meilleures périodes pour jardiner ou passer du temps à l'extérieur. De même, après une pluie et lors de journées plus fraîches et plus humides, les concentrations de pollen sont plus faibles que par temps sec et venteux. Il existe différents sites, comme airallergy, sur lesquels vous pouvez suivre de très près la propagation du pollen.

2. Une tonte courte

Si votre jardin est entouré d'herbe, tondez-la régulièrement pour la garder aussi courte que possible et ainsi l'empêcher de fleurir. "Ou bien remplacez autant que possible les grandes surfaces de gazon par des plantes alternatives comme le géranium ou la mélisse. Cela éloignera aussi les mauvaises herbes. Aujourd'hui, vous pouvez également acheter des paquets de couvre-sols végétaux dont la composition est adaptée aux personnes souffrant d'allergies", explique l'apiculteur Albert Vandijck, éducateur à Op 't Sonnis. Il y a une vingtaine d'années, il a créé un rucher éducatif et un jardin de plantes vivaces hypoallergénique à Houthalen-Helchteren, en collaboration avec les apiculteurs de la Campine. Il faut également faire attention au stockage de l'herbe fauchée et au compostage. Des champignons s'y développent souvent, ce qui peut également provoquer des symptômes d'allergie. Une alternative pourrait être de remplacer les paillis organiques tels que les écorces, les feuilles râpées, etc. par des coquilles d'huîtres ou du gravier qui absorbent moins d'humidité et produisent donc moins de champignons.

© iStock

3. Le bon emplacement

Même les plantes hypoallergéniques peuvent parfois provoquer des symptômes si vous y êtes trop régulièrement exposé. Lorsque vous créez votre jardin, il est important de choisir le bon emplacement pour vos plantes et vos arbres. Tenez-les éloignés des fenêtres (de votre chambre) et des portes. Faites également attention lorsque vous apportez des fleurs du jardin à l'intérieur. La production de pollen peut augmenter dans les pièces sèches et chaudes. Si vous avez des haies autour du jardin, taillez-les régulièrement. De cette façon, elles peuvent agir comme une barrière contre le pollen tourbillonnant. Le pollen, les spores de moisissures et la poussière s'accumulent souvent entre les branches de la haie.

4. Un choix judicieux des plantes

Les plantes qui produisent peu de pollen sont la meilleure option. Ils ont généralement de belles fleurs, aux couleurs vives et plus grandes. Ce sont les abeilles, les papillons et d'autres insectes qui pollinisent ce type de plantes. En effet, plus de 75% de l'ensemble du travail de pollinisation des plantes est effectué par les abeilles. "Malheureusement, la liste des plantes qui déclenchent des allergies s'allonge. Évitez les espèces telles que le bouleau, le chêne, la citronnelle, l'oseille, la rhubarbe, la jussie, la quenouille ou le sureau. Mais l'absence d'allergie n'est certainement pas synonyme de jardin ennuyeux. Il existe encore un large éventail de fleurs, plantes et arbustes qui ne provoqueront pas de crises d'allergie et qui vous permettront d'avoir un jardin très varié et coloré. D'une manière générale, les plantes bénéfiques pour les abeilles le sont également pour les personnes souffrant de rhume des foins, même s'il existe bien sûr des exceptions. "

Parmi les plantes, fleurs et arbustes intéressants pour un jardin hypoallergénique et favorable aux abeilles: Hortensia, azalée, rhododendron, viorne, jasmin, hibiscus, acanthe, agapanthe, ancolie, bégonia, brunelle à grandes fleurs, benoîte, chaenomeles, cotonéaster, geranium, lamier jaune, corydalis, indigotier, nigelle, aubépine, pavot oriental, pivoine, roses, camélia, genêt, dauphinelles, myosotis, pensée, pois de senteur, Alchémille.

Herbes aromatiques telles que l'aneth, le romarin

Arbres : pommier, cerisier, poirier, prunier, magnolia, tilleul...

5. Une bonne alternative: l'eau

L'ajout d'un étang ou d'une pièce d'eau dans le jardin est bénéfique pour les personnes souffrant d'allergies. La plupart des plantes aquatiques ne dispersent pas de pollen et ne provoquent donc pas les symptômes du rhume des foins. Cela peut aussi être une excellente alternative à une pelouse. Si vous manquez d'espace, vous pouvez compenser en installant un réservoir d'eau avec des plantes, par exemple.

6. Rôle du miel?

La consommation d'une petite quantité de miel local ou de pain d'abeille (mélange de pelotes de pollen et de miel) aide-t-elle à réduire les symptômes du rhume des foins? De nombreux apiculteurs ont constaté des effets positifs sur certaines personnes, car on dit qu'il renforce le système immunitaire, mais en même temps, il existe un certain nombre de cas où le miel contenant des fragments de pollen peut causer plus d'inconfort aux personnes sensibles. Dans de très rares cas, le miel peut même provoquer une réaction allergique grave chez les enfants. Consultez donc toujours votre médecin avant de commencer à consommer du miel pour lutter contre le rhume des foins.

. © Getty

7. Un jardin potager

Avec les légumes, il n'y a pratiquement pas de pollen, vous êtes donc en sécurité. Vous pouvez jardiner ici sans souffrir de symptômes désagréables, mais attention: évitez les mauvaises herbes dans votre potager!

Les visiteurs sont les bienvenus au jardin hypoallergénique Op 't Sonnis de mai à fin août les mercredis et samedis soirs de 19h30 à 21h00 pour des visites guidées, des informations et une bonne dose d'inspiration. www.toerismehouthalen-helchteren.be

