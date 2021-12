Certains aliments, comme le vieux fromage, le chocolat ou le vin rouge, peuvent déclencher des crises de migraine. Mais la relation entre l'alimentation et ce type de mal de tête est plus complexe que cela. "Les migraines peuvent indiquer que votre corps est incapable de traiter certaines substances auxquelles vous êtes sensible. En les limitant, vous pouvez aider à lutter contre la migraine, renforcer l'effet du médicament ou parfois réduire la dose", explique l'auteur et diététicienne Christine Tobback.

Règles de base pour combattre la migraine par l'alimentation :

Apportez de la variété à votre menu

En mangeant autant d'aliments différents que possible, votre corps peut mieux reconnaître une substance à laquelle il est hypersensible. En outre, cela réduit le risque de développer des hypersensibilités ou des allergies, car vous ne mangez jamais de grandes quantités d'un certain aliment. N'optez donc pas pour les classiques comme le chocolat, le yaourt, les noix, les tomates tous les jours et renoncez à votre jus d'orange quotidien. Variez également les grains de pain. L'épeautre mais aussi le pain ou les biscuits sans gluten peuvent avoir un effet bénéfique sur votre digestion. Plus vous variez, plus vous ressentirez les signaux de votre alimentation. Une alimentation variée a également un effet bénéfique sur les troubles chroniques.

Veillez à ce que votre digestion fonctionne bien

Si elle faiblit, davantage de nutriments non digérés atteignent les intestins. Cela crée des substances défavorables qui, à leur tour, surchargent l'organisme. Notre flore intestinale est également perturbée par cette situation. Les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable ou ayant déjà souffert d'une hépatite peuvent donc être plus susceptibles de développer des maux de tête et des migraines.

Appliquez les bonnes astuces de cuisine de vos (grands)parents

Par exemple, ajoutez une noix de bon beurre aux crêpes avec du sucre ou de la confiture, incorporez un peu de bon beurre dans la purée de pommes de terre, ou versez un filet d'huile sur le repas chaud comme nos voisins du sud. Les graisses non chauffées peuvent ralentir l'absorption des substances auxquelles vous êtes hypersensible et des sucres dans nos intestins. Cela est bénéfique pour l'activité de notre foie et la régulation de la glycémie.

Vous devez limiter autant que possible les graisses chauffées, car des substances toxiques peuvent être produites pendant le processus de chauffage. Cela augmente le risque de maux de tête et de migraines. N'utilisez que la quantité de graisse nécessaire à la cuisson. Une bonne alternative est l'huile de riz. Il s'agit d'un produit relativement nouveau qui est très résistant à la chaleur. Les personnes sensibles à la migraine tolèrent généralement mieux l'huile de riz que l'huile de tournesol pour les préparations chaudes.

Le sucre est l'un des principaux coupables

Le fructose en particulier, que l'on trouve dans le miel, le sucre et les sirops, surcharge notre foie, qui a alors plus de mal à traiter et à neutraliser les substances susceptibles de déclencher une migraine. Le fructose est également présent dans les fruits. Il est donc préférable de s'en tenir à 1 ou 2 fruits par jour et de varier, de faire une salade de fruits ou de compléter avec des légumes.

Évitez les repas épicés, sucrés et trop acides

Plus le goût est doux, mieux c'est pour votre corps. L'ajout de substances grasses froides (pâtes à tartiner et huile) au repas peut également avoir un effet apaisant.

Faites attention aux aliments fermentés

Tels que les vieux fromages, le vinaigre, le salami, la sauce soja, les fruits trop mûrs, la choucroute et l'alcool. Le yaourt, lui aussi, doit être consommé avec précaution. Certains types de bactéries présentes dans le yaourt peuvent déclencher des maux de tête et des migraines.

Mangez des aliments aussi frais que possible

En d'autres termes, n'achetez pas d'aliments préparés car ils contiennent généralement plus de conservateurs, de colorants et de sucres. En particulier lors d'une infection, de fluctuations hormonales, de stress et d'efforts physiques importants, vous devez éviter les nutriments auxquels vous êtes hypersensible. Dans ces moments-là, votre organisme traite encore plus difficilement les aliments susceptibles de déclencher des maux de tête et des migraines.

Bon à savoir Se rendre au restaurant peut parfois être le déclencheur d'une crise. Vous pouvez anticiper cela en mangeant bien reposé. On évite donc d'aller au restaurant après une journée stressante ou une réunion agitée. Demandez de l'huile alimentaire et savourez une bonne tasse de thé ou de café décaféiné au lieu d'une bombe de sucre en dessert. Repensez à vos habitudes alimentaires d'enfance. Un enfant sait très bien quels aliments peuvent causer des problèmes. Pensez au chocolat. Il est frappant de constater combien de personnes souffrant de maux de tête et de migraines dans leur enfance préféraient le chocolat blanc, sans cacao. Le cacao lui-même peut déclencher une cascade de réactions chez les personnes sensibles. Si vous aviez une aversion pour le pain dans votre enfance, il est préférable de déjeuner avec un reste de repas chaud de la veille (ou une bouillie d'avoine chaude) plutôt qu'avec du pain. Le riz est généralement bien toléré et se conserve plus longtemps au réfrigérateur. Il est idéal pour un déjeuner rapide avec des légumes. Il élimine également la baisse d'énergie qui survient généralement après le lunch.

