Ecologiques, faciles à emporter, les gourdes et autres bouteilles réutilisables permettent de se désaltérer à tout moment. Voici comment les entretenir pour éviter qu'elles ne se transforment en nid à bactéries.

En acier inoxydable, en plastique dur (recyclable) ou en aluminium, la gourde est un excellent investissement qui durera de longues années, à condition d'en prendre soin. Il ne suffit pas de la rincer et d'en nettoyer l'extérieur. La paroi intérieure exige une attention toute particulière car des micro-organismes comme des bactéries peuvent s'y développer si on n'y prend pas garde. Et cela même si vous ne la remplissez que d'eau ! Au bout d'un certain temps, les micro-organismes peuvent produire un biofilm invisible qui dégage un relent peu appétissant, impossible à éliminer...

En acier inoxydable, en plastique dur (recyclable) ou en aluminium, la gourde est un excellent investissement qui durera de longues années, à condition d'en prendre soin. Il ne suffit pas de la rincer et d'en nettoyer l'extérieur. La paroi intérieure exige une attention toute particulière car des micro-organismes comme des bactéries peuvent s'y développer si on n'y prend pas garde. Et cela même si vous ne la remplissez que d'eau ! Au bout d'un certain temps, les micro-organismes peuvent produire un biofilm invisible qui dégage un relent peu appétissant, impossible à éliminer par un simple rinçage. Les bactéries s'introduisent dans la gourde à notre insu, lorsqu'on la porte à la bouche avec les mains, par exemple. Des bactéries tantôt anodines, tantôt malignes. " Au cours de la journée, nos mains entrent en contact avec quantité de micro- organismes sur les poignées de porte, les claviers, les smartphones, etc. Le transfert se fait quand nous touchons nos lèvres du bout des doigts, ou laissons couler une goutte avant de boire une nouvelle gorgée un peu plus tard ", explique le microbiologiste américain, Philip Tierno. Un entretien correct est indispensable.Le nettoyage doit se faire à l'eau chaude, avec du savon et un goupillon ou une brosse spéciale pour bien récurer l'intérieur de façon mécanique. N'oubliez pas de nettoyer la brosse en la mettant régulièrement au lave-vaisselle et de la remplacer de temps en temps.Si le relent désagréable persiste, n'hésitez pas à rincer votre gourde avec du vinaigre blanc. Si elle est résistante au lave-vaisselle, ajoutez-la au prochain lavage pour un nettoyage en profondeur. Séchez-la et rangez-la non fermée, de préférence pas à l'air libre. " Dans les endroits où le risque de contamination est élevé, dans les hôpitaux, les gares et les aéroports par exemple, prenez l'habitude de vous désinfecter les mains avant de boire ", conseille le Pr Tierno. Les bouteilles en plastique à usage unique ne peuvent être réutilisées qu'une seule fois idéalement. " Ces bouteilles sont beaucoup plus propices à la prolifération des bactéries. Exposé à la lumière et à la chaleur, le plastique peut en outre libérer des particules chimiques. "