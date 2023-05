Si vous décidez de planter de nouvelles espèces ou d'installer une aire de jeu dans votre jardin, soyez attentifs aux plantes dangereuses, tant pour les humains que pour les animaux de compagnie. Le centre antipoisons donne quelques conseils de prévention pour limiter les risques.

Le retour des beaux jours nous donne souvent envie d'aménager ou de réaménager nos jardins et autres espaces de plein air. Mais prenez garde aux plantes que vous manipulez et sélectionnez-les avec soins. Certaines peuvent en effet se révéler dangereuses. Et cela vaut aussi bien pour les plantes d'extérieur que pour les plantes d'intérieur.

La plante, pas toujours inoffensive

De nombreuses plantes peuvent se révéler toxiques ou problématiques. Suivant l'espèce, les parties toxiques peuvent varier: soit toute la plante est toxique, soit certaines parties (feuilles, baies, bulbes, etc.). Parmi les plus grand risques, nous pouvons citer:

Toxicité en cas d'ingestion : les jeunes enfants ou les animaux sont souvent tentés de porter baies, feuilles ou tiges à leur bouche. De nombreuses plantes peuvent être toxiques en cas d'ingestion. La gravité de l'intoxication est variable selon l'espèce de plante. Par ailleurs, certaines plantes (Pieris Japonica, Rhododendron,...) sont particulièrement toxiques pour les animaux.

Irritation de la peau : certaines plantes (Euphorbes, Chélidoine,...) peuvent causer des irritations de la peau, notamment en cas de contact avec la sève.

Sensibilité au soleil : en contact avec la peau, la sève de certaines plantes (Berce du Caucase, Rue,...) peut provoquer des brûlures plus ou moins graves en cas d'exposition au soleil.

Irritation des yeux : en contact avec les yeux, la sève de certaines plantes (Euphorbes, Chélidoine,...) peut provoquer des lésions importantes.

Allergies : certaines plantes ou arbres peuvent être allergisants. Par exemple, allergie aux pollens (bouleau, cyprès,...) ou eczéma après contact (Primevères,...).

Blessures physiques: les plantes épineuses (Pyracantha, Épine du Christ,...) peuvent entrainer de douloureuses blessures. Ces plaies peuvent s'infecter.

Conseils pour limiter les risques

Si vous avez des animaux, que vous aimez passer du temps dans votre jardin, que vous adorez jardiner ou que vous acceuillez vos petits-enfants régulièrement, il est important de ne pas planter n'importe quoi dans vos parterres de fleurs. Suivez les conseils du centre antipoisons pour avoir un jardin à la fois beau et sûr:

Évitez autant que possible de planter des espèces toxiques dans un jardin où jouent des enfants ou à proximité d'une aire de jeu. Préférez des espèces peu ou pas toxiques, telles que le dahlia, l'hibiscus, le magnolia... et bien d'autres plantes. Vous trouverez une liste complète ici.

Si vous procédez à un réaménagement, examinez minutieusement les alentours pour identifier les éventuelles plantes toxiques.

Lors de l'achat d'une plante, il est utile de conserver son nom écrit sur une étiquette placée sur le pot. Dans le jardin, faites un inventaire reprenant les noms des plantes présentes. En cas d'accident, vous disposerez rapidement des informations utiles.

Vos voisins peuvent posséder des plantes toxiques qui débordent sur votre terrain. Discutez avec eux de l'enlèvement éventuel de ces plantes.

Pour les plus jeunes enfants, il faut éviter tout contact avec les plantes toxiques et les accompagner en permanence lors des activités de plein air.

Si votre petit-enfant est plus âgé, apprenez-lui à reconnaitre les plantes, expliquez-lui les dangers potentiels et donnez-lui le réflexe de se laver les mains après un contact.

N'hésitez pas à vous faire aider d'un spécialiste (horticulteur, pépiniériste) lorsque vous choisissez vos plantes.

Si vous avez des questions sur la toxicité d'une plante, vous pouvez également prendre contact avec le Centre Antipoisons (070 245 245).

