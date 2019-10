La claudication intermittente se caractérise par des crampes dans les mollets et l'incapacité de marcher longtemps. Cette pathologie musculaire se soulage en réapprenant à (bien) marcher.

La claudication intermittente ( claudicatio intermittens ou artérite des membres inférieurs) désigne une douleur ou une faiblesse musculaire dans les jambes résultant d'un manque de flux sanguin. Elle est souvent due à un rétrécissement artériel, une athérosclérose. "Au début, on ne remarque rien mais plus une portion de l'artère de la jambe s'obstrue, plus le sang chargé en oxygène a du mal à irriguer les muscles. Et des muscles insuffisamment oxygénés protestent ! ", explique Bruno Zwaenepoel, kinésithérapeute.

...