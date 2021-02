L'arrivée du froid hivernal est loin d'être agréable, et cette chute brutale des températures nous transforme bien souvent en reclus. Pourquoi s'aventurer dehors quand on peut se glisser sous une couette pour regarder un petit film, bien au chaud ? Mais... et si le froid était bon pour notre santé? Explications.

Bon pour la créativité et le moral

Selon plusieurs recherches, le froid aiderait à booster notre créativité et stimuler notre imagination. En effet, les basses températures seraient idéales pour sortir des sentiers battus.

Les bienfaits du froid concernent aussi le moral puisqu'il est avéré que les basses températures diminuent tension, fatigue et humeur négative.

Stimule nos défenses

S'il est vrai que nous sommes plus susceptibles d'attraper un rhume ou la grippe en hiver, le froid stimulerait nos défenses en augmentant la production des lymphocytes, aussi appelée "cellules de l'immunité". Des études ont en effet démontré qu'une exposition régulière au froid augmente l'immunité, et qu'on peut entrainer son système immunitaire à considérer le froid comme étant normal.

Un autre avantage bien connu de l'exposition aux températures froides est la diminution locale d'une inflammation.

Améliore la circulation sanguine

Lorsqu'il fait froid, notre coeur a tendance à battre plus rapidement, entraînant alors automatiquement une accélération de la circulation sanguine.

Le froid provoque également un resserrement des petits vaisseaux (vasoconstriction), suivi immédiatement, en réaction, d'une vasodilatation (dilatation de ces mêmes vaisseaux), ce qui favorise le retour veineux et le drainage lymphatique. Le froid est donc un allié contre les jambes lourdes et l'apparition de varices.

Brûle les calories

Notre corps stocke deux types de graisse: la blanche et la brune. Le premier est souvent appelé "mauvais gras", car il s'accumule et peut conduire à l'obésité. En revanche, la graisse brune est une "bonne graisse", car c'est le carburant que notre corps brûle pour produire de l'énergie.

En hiver, notre corps doit lutter pour maintenir sa température à 37 degrés et il va donc puiser dans ses réserves de carburants. Cela aura pour effet de brûler nos calories. Des études ont également montré que, sous l'effet du froid, la graisse blanche indésirable pouvait se transformer en graisse brune.

Améliore le sommeil

Lorsque nous nous endormons, la température de notre corps diminue progressivement. Une température trop élevée dans la chambre peut donc altérer notre sommeil. Mieux vaut dormir dans une pièce plus fraîche pour fortifier la qualité de notre sommeil, et améliorer le confort de nos voies respiratoires. La température idéale d'une chambre est estimée entre 15° et 18°.

