Sous la douche, au volant, en cuisinant... On peut chanter tout le temps et n'importe où. Rien de tel, d'ailleurs, pour donner la pêche! Il suffit de quelques bases techniques pour développer ses capacités vocales.

Tout le monde est capable de chanter. À condition d'avoir envie d'apprendre, assure Ann Van den Broeck, chanteuse et musicienne. Je connais des gens qui n'hésitent pas à chanter - faux - avec plein d'enthousiasme en écoutant leur autoradio, et qui aimeraient pouvoir faire mieux. Or, on peut parfaitement développer sa technique."

...

Tout le monde est capable de chanter. À condition d'avoir envie d'apprendre, assure Ann Van den Broeck, chanteuse et musicienne. Je connais des gens qui n'hésitent pas à chanter - faux - avec plein d'enthousiasme en écoutant leur autoradio, et qui aimeraient pouvoir faire mieux. Or, on peut parfaitement développer sa technique." Bien chanter, c'est avant tout exercer son oreille pour être dans le ton. "Toute jeune, j'étais inscrite dans une chorale où je chantais près d'une jeune fille qui était toujours un ton trop bas. A force de s'exercer au milieu de voix qui avaient la bonne hauteur de ton, elle a affûté son ouïe et est parvenue, elle aussi, à la bonne hauteur de ton. Chanter, c'est une petite dose de talent, beaucoup d'entraînement musculaire autour des cordes vocales, le travail de le respiration, la musicalité..." "On commence par la posture corporelle et la respiration. Idéalement, pour chanter, il faut se tenir bien droit, genoux très légèrement fléchis, épaules basses et cage thoracique ouverte, tandis que le corps est légèrement en appui sur l'avant des pieds. Il faut également détendre la mâchoire. On y parvient en ouvrant la bouche bien grande, puis en laissant retomber les mâchoires. Corriger sa posture demande, en revanche, un minimum de conscience corporelle et de contrôle, détaille Ann Van den Broeck, qui fait également du coaching. Vérifiez-la devant un miroir. Cela vous permettra de rectifier ce qui doit l'être. Par exemple, certaines personnes ne se rendent pas compte qu'elles ont les épaules trop en avant." La bonne respiration consiste à doser à la fois la respiration abdominale (en gonflant le ventre) et la respiration haute ou thoracique. Si vous ne respirez pas correctement ou que votre respiration est trop superficielle, vos cordes vocales ne se fermeront pas bien et vous forcerez votre voix. On peut se lancer dans le chant à tout âge. "Comme les muscles, les cordes vocales ne demandent qu'à s'exercer." Il faut savoir que la ménopause peut modifier la voix, qui devient un peu plus grave. "Ce n'est pas aussi marqué chez toutes les femmes et cela dépend aussi d'autres facteurs, comme le poids, mais il faut en tenir compte." Si vous arrivez à garder le ton sans effort, c'est sans doute que vous avez déjà trouvé votre voix (tessiture). "Pour la connaître, partez de votre voix naturelle, la voix parlée, puisque c'est la plus proche de la voix chantée. Pour vérifier que vous n'êtes pas dans un ton trop haut ou trop bas, faites cet exercice tout simple: asseyez-vous par terre ou sur une chaise, de côté, et inclinez le corps vers l'arrière, jusqu'à ne plus avoir que les fesses en contact avec le sol ou la chaise. Vos muscles abdominaux sont à présent tendus. Commencez à parler, du ton le plus naturel possible." Dès que vous avez trouvé votre tessiture, commencez à travailler vos chansons préférées, en privilégiant celles qui collent le plus à votre voix. Ceux qui vous écoutent peuvent vous aider dans votre choix de répertoire, en vous disant ce qu'ils préfèrent vous entendre chanter, car ils perçoivent votre voix différemment. "Pour vérifier la netteté de sa voix, et s'assurer qu'elle sonne agréablement et colle à son propre registre vocal, on peut utiliser l'appli Spectrumview." On apprend beaucoup en écoutant ses chanteurs et chanteuses préférés. "Mais restez fidèle à votre tessiture et essayez de l'accepter. Vous aimez les crooners rock, mais vous n'avez pas ce grain ou ce fond de voix cassée? Dans ce cas, n'essayez pas de les imiter. Ce ne sera pas crédible et vous risquez d'abîmer votre voix." Vous doutez encore de pouvoir libérer le Pavarotti qui sommeille en vous? La liste des bienfaits physiques et mentaux du chant, avec la bonne technique de respiration, est pourtant longue! "On apprend à utiliser la respiration profonde, tout comme dans le yoga ou la méditation. Cela permet d'abaisser le rythme cardiaque et la tension artérielle, ce qui a un effet calmant. En même temps, on augmente sa capacité pulmonaire et on active les muscles du torse, ce qui permet d'améliorer endurance et capacité à faire du sport.Le chant libère également l'hormone du bien-être et du plaisir, l'ocytocine, ce qui réduit le stress. Et chanter au sein d'une chorale ou en groupe ajoute une dimension sociale. "Chez nous, à la maison, on chantait tout le temps, se souvient Ann Van den Broeck. Lorsqu'on sortait se balader ou qu'on roulait en voiture, on se lançait spontanément dans des polyphonies! C'est super agréable et cela crée un lien particulier. Aujourd'hui encore, quand j'ai le moral en berne, je m'efforce de chanter, parce que cela m'aide à faire vraiment à retrouver un état d'esprit positif".