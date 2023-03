Vous souffrez d'insomnies ou avez l'impression d'être fatigué en permanence, même après avoir passé 7h dans votre lit? Il serait peut-être temps d'analyser votre routine du soir... Certaines habitudes peuvent nuire à la qualité de votre sommeil.

Boire de l'alcool

L'alcool nous vide de notre énergie et perpétue le cycle de la fatigue. Son effet est insidieux. Dans un premier temps, il nous détend. Il est dès lors tentant pour les mauvais dormeurs de craquer pour un dernier verre dans l'espoir de favoriser le sommeil. Mais loin d'avoir un effet soporiphique, il est prouvé que l'alcool affecte la qualité du sommeil, en particulier le sommeil paradoxal (celui des rêves), qui est alors très fragmenté. Il a également un effet diurétique qui nous oblige à nous lever plus souvent pour aller faire pipi. C'est la deuxième partie de la nuit en particulier qui sera mauvaise. Résultat: nous nous sentons encore moins reposé et en forme le lendemain matin, et un cercle vicieux s'installe. Au fur et à mesure que notre niveau d'énergie diminue au cours de la journée, nous avons davantage besoin de caféine, nous nous nourrissons moins bien et nous sommes plus déprimés.

Consommer de la caféine

La caféine peut être consommée le matin, mais l'après-midi, il est préférable de renoncer aux boissons gazeuses contenant de la caféine. En effet, la caféine vient se fixer sur les récepteurs du cerveau. Par conséquent, nous restont éveillés plus longtemps et notre sommeil est fragmenté la nuit suivante. La caféine est également décomposée très lentement dans l'organisme, de quoi stimuler le système nerveux durant la deuxième partie de la nuit. Il en va de même pour le coca cola. Il est particulièrement important de faire attention aux variantes sans sucre, car elles contiennent deux fois plus de caféine que l'original.

Faire la sieste devant la télévision

S'assoupir devant la télévision est une habitude très répandue qui peut perturber le sommeil. En général, on s'endort beaucoup trop tôt, vers 20h ou 21h, et on plonge déjà dans un sommeil profond. Mais notre horloge biologique n'est pourtant pas encore prête à commencer la nuit. Ainsi, lorsqu'on se réveille dans le canapé et qu'on essaie de se rendormir, il y a de fortes chances de passer une nuit agitée et de se sentir épuisé le lendemain. Pour éviter de s'endormir, il faut rester en position verticale dans le canapé, et sans couverture. Si vous sentez que vos yeux se ferment, promenez-vous, faites la vaisselle ou lisez un peu. Par contre, si vous avez soudainement froid, c'est qu'il est l'heure d'aller vous coucher!

