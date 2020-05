Conséquence de la pandémie : le Centre Antipoisons connaît, depuis la mi-mars, une augmentation des appels. Dont des intoxications dues au contact ou à l'ingestion de produits ménagers ou d'entretien.

Le Centre Antipoisons n'a jamais reçu autant d'appels. En cause ? Le confinement. Lors des premières semaines de confinement, le nombre d'appels pour l'exposition à l'eau de Javel avait été multiplié par douze, pour les gels à main par six, pour les désinfectants à usage non humain par quatre et pour les huiles essentielles par trois.

Dans sa dernière newsletter datée du mardi 5 mai, le Centre Antipoisons (re)met en garde sur "l'utilisation plus fréquente et en plus grande quantité de produis tels que savons, détergents, gels de désinfection des mains (...) Evitez a tout prix l'alcool contenant du méthanol pour vous désinfecter les mains. Au moindre contact avec la peau, le méthanol peut pénétrer jusque dans le système sanguin et, de là, dans les organes. Une perte de conscience voire un coma peuvent en résulter. Ne vous servez pas non plus d'huile essentielle pour vous laver." Que faut-il entendre par méthanol. Il se retrouve par exemple dans l'alcool à brûler ou dans l'alcool ménager employé comme désinfectant, nettoyant, dégraissant et détachant. Pour rappel, les désinfectants pour les mains à usage domestique contiennent pour la plupart de l'éthanol.

Autre mise en garde du Centre : "les produits de nettoyage sont souvent achetés en grande quantité et gardés en stock. Pour faciliter le travail, ces produits sont trop souvent versés dans des bouteilles plus petites, par exemple de boissons gazeuses ou d'eau. Il est préférable de ne jamais faire cela, car il y a un risque que quelqu'un boive par erreur, ce qui entraînerait de graves complications."

Vous trouverez via ce lien de plus amples informations sur l'impact du COVID-19 sur les appels reçus par le Centre Antipoisons.

Une visite virtuelle ludique Envie d'en savoir davantage sur les soucis que peuvent engendrer les produits du quotidien en cas d'utilisation inadéquate, erronée ou excessive? Le Centre Antipoisons a mis au point l'outil numérique "Trois petits tours dans la maison et au jardin". Il permet aux parents et enfants d'effectuer une visite virtuelle afin de se familiariser avec les dangers possibles. Ludique et amusant! De Olivia van de Putte.

Le Centre Antipoisons n'a jamais reçu autant d'appels. En cause ? Le confinement. Lors des premières semaines de confinement, le nombre d'appels pour l'exposition à l'eau de Javel avait été multiplié par douze, pour les gels à main par six, pour les désinfectants à usage non humain par quatre et pour les huiles essentielles par trois.Dans sa dernière newsletter datée du mardi 5 mai, le Centre Antipoisons (re)met en garde sur "l'utilisation plus fréquente et en plus grande quantité de produis tels que savons, détergents, gels de désinfection des mains (...) Evitez a tout prix l'alcool contenant du méthanol pour vous désinfecter les mains. Au moindre contact avec la peau, le méthanol peut pénétrer jusque dans le système sanguin et, de là, dans les organes. Une perte de conscience voire un coma peuvent en résulter. Ne vous servez pas non plus d'huile essentielle pour vous laver." Que faut-il entendre par méthanol. Il se retrouve par exemple dans l'alcool à brûler ou dans l'alcool ménager employé comme désinfectant, nettoyant, dégraissant et détachant. Pour rappel, les désinfectants pour les mains à usage domestique contiennent pour la plupart de l'éthanol.Autre mise en garde du Centre : "les produits de nettoyage sont souvent achetés en grande quantité et gardés en stock. Pour faciliter le travail, ces produits sont trop souvent versés dans des bouteilles plus petites, par exemple de boissons gazeuses ou d'eau. Il est préférable de ne jamais faire cela, car il y a un risque que quelqu'un boive par erreur, ce qui entraînerait de graves complications."Vous trouverez via ce lien de plus amples informations sur l'impact du COVID-19 sur les appels reçus par le Centre Antipoisons.