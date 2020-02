Mode de contagion, symptômes, situation en Belgique... On fait le point sur l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le monde, et particulièrement en Chine.

Qu'est-ce que le coronavirus ?

Le coronavirus, appelé Covid-19, est une infection respiratoire plus ou moins grave dont la durée d'incubation moyenne est de six jours et au maximum de douze jours. Le virus se transmet essentiellement par voie respiratoire et par contact physique. La transmission par voie respiratoire se fait dans les gouttelettes de salive expulsées par le malade, par exemple quand il tousse. Les scientifiques estiment que cela nécessite une distance de contact rapprochée (environ un mètre).

Cette pneumonie s'avère bénigne dans quatre cas sur cinq. Plus mortel que la grippe saisonnière, mais moins virulent que les précédentes épidémies liées à un coronavirus: voilà où semble se situer la dangerosité du nouveau Covid-19, même si l'on ne connaît pas encore avec précision son taux de mortalité.

Les symptômes

Les symptômes les plus courants sont :

une toux,

de la fièvre,

des troubles respiratoires,

un essoufflement.

Un unique cas en Belgique

Début février, neuf Belges sont rapatriés de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus qui sévit principalement en Chine (pour l'Asie) et en Italie (pour l'Europe). Parmi les neuf Belges, une personne était infectée par cette pneumonie virale.

Tous les passagers avaient été examinés à de multiples reprises par des médecins chinois et français avant d'embarquer dans l'avion. À leur arrivée, les Belges avaient encore subi un test nasal dont les échantillons avaient été envoyés à la KU Leuven. Les résultats avaient indiqué un cas positif. Le citoyen belge infecté par le coronavirus avait dès lors été transféré à l'hôpital Saint-Pierre, qui est spécialisé dans ce type de situation.

Cette personne n'a cependant pas présenté de symptômes et était en bonne santé pendant toute la durée de son séjour. Après plusieurs tests, qui ont montré qu'il n'était plus infecté par le virus et n'était donc plus contagieux pour son entourage, le patient a pu rentrer chez lui.

La ministre De Block se veut rassurante

La ministre de la Santé publique Maggie De Block a tenu un discours rassurant dans les médias au sujet des risques face au coronavirus en Belgique, où il n'y a eu jusqu'ici qu'un seul cas connu, une personne rapatriée de Wuhan en tout début de mois. Cette unique personne testée positive au virus ne présentait pas de symptômes, et a pu reprendre le cours normal de sa vie après une période de quarantaine.

Si les cas de contaminations au coronavirus Covid-19 se multiplient à grande vitesse en Italie depuis le week-end, il n'y a pas de raison de paniquer chez nous, a répété la ministre dans les journaux et en radio. Bien sûr, "le risque que le virus atteigne notre pays est réel", a-t-elle indiqué au micro de la VRT, mais les autorités suivent la situation de près et tous les hôpitaux ont des "plans spéciaux" tels que ceux enclenchés face à une grippe aigüe, laisse-t-elle entendre.

Quant à l'idée de fermer préventivement les frontières entre Etats, cela "n'a pas de sens", répète-t-elle via divers médias. "Un virus ne s'arrête pas aux frontières", et un contrôle de la température des passagers des transports "ne sert à rien" non plus, comme on peut être porteur du virus sans montrer de symptômes.

Notre pays a déjà testé plus de 150 personnes, toutes négatives à l'exception de l'homme rapatrié de Wuhan. Si un nouveau cas apparait, on l'isolera et on déterminera le plus rapidement possible quels contacts il a eus. Dans une situation bien plus grave, il est possible, comme en Lombardie, d'isoler tout un village, confirme la ministre. "Toutes les étapes peuvent être envisagées", explique-t-elle à la VRT.

Quant aux conseils de tous les jours, ils restent assez simples: se laver les mains, utiliser des mouchoirs en papier que l'on jette après utilisation et se protéger quand on tousse ou éternue.

Le coronavirus, appelé Covid-19, est une infection respiratoire plus ou moins grave dont la durée d'incubation moyenne est de six jours et au maximum de douze jours. Le virus se transmet essentiellement par voie respiratoire et par contact physique. La transmission par voie respiratoire se fait dans les gouttelettes de salive expulsées par le malade, par exemple quand il tousse. Les scientifiques estiment que cela nécessite une distance de contact rapprochée (environ un mètre).Cette pneumonie s'avère bénigne dans quatre cas sur cinq. Plus mortel que la grippe saisonnière, mais moins virulent que les précédentes épidémies liées à un coronavirus: voilà où semble se situer la dangerosité du nouveau Covid-19, même si l'on ne connaît pas encore avec précision son taux de mortalité.Les symptômes les plus courants sont :Début février, neuf Belges sont rapatriés de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus qui sévit principalement en Chine (pour l'Asie) et en Italie (pour l'Europe). Parmi les neuf Belges, une personne était infectée par cette pneumonie virale.Tous les passagers avaient été examinés à de multiples reprises par des médecins chinois et français avant d'embarquer dans l'avion. À leur arrivée, les Belges avaient encore subi un test nasal dont les échantillons avaient été envoyés à la KU Leuven. Les résultats avaient indiqué un cas positif. Le citoyen belge infecté par le coronavirus avait dès lors été transféré à l'hôpital Saint-Pierre, qui est spécialisé dans ce type de situation.Cette personne n'a cependant pas présenté de symptômes et était en bonne santé pendant toute la durée de son séjour. Après plusieurs tests, qui ont montré qu'il n'était plus infecté par le virus et n'était donc plus contagieux pour son entourage, le patient a pu rentrer chez lui.La ministre de la Santé publique Maggie De Block a tenu un discours rassurant dans les médias au sujet des risques face au coronavirus en Belgique, où il n'y a eu jusqu'ici qu'un seul cas connu, une personne rapatriée de Wuhan en tout début de mois. Cette unique personne testée positive au virus ne présentait pas de symptômes, et a pu reprendre le cours normal de sa vie après une période de quarantaine.Si les cas de contaminations au coronavirus Covid-19 se multiplient à grande vitesse en Italie depuis le week-end, il n'y a pas de raison de paniquer chez nous, a répété la ministre dans les journaux et en radio. Bien sûr, "le risque que le virus atteigne notre pays est réel", a-t-elle indiqué au micro de la VRT, mais les autorités suivent la situation de près et tous les hôpitaux ont des "plans spéciaux" tels que ceux enclenchés face à une grippe aigüe, laisse-t-elle entendre. Quant à l'idée de fermer préventivement les frontières entre Etats, cela "n'a pas de sens", répète-t-elle via divers médias. "Un virus ne s'arrête pas aux frontières", et un contrôle de la température des passagers des transports "ne sert à rien" non plus, comme on peut être porteur du virus sans montrer de symptômes. Notre pays a déjà testé plus de 150 personnes, toutes négatives à l'exception de l'homme rapatrié de Wuhan. Si un nouveau cas apparait, on l'isolera et on déterminera le plus rapidement possible quels contacts il a eus. Dans une situation bien plus grave, il est possible, comme en Lombardie, d'isoler tout un village, confirme la ministre. "Toutes les étapes peuvent être envisagées", explique-t-elle à la VRT. Quant aux conseils de tous les jours, ils restent assez simples: se laver les mains, utiliser des mouchoirs en papier que l'on jette après utilisation et se protéger quand on tousse ou éternue.