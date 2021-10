À l'occasion du mois international de la sensibilisation au cancer du sein, la campagne #MixForBoobs a été lancée. Son objectif? Elle vise à enseigner aux femmes les gestes pour détecter le cancer du sein.

Saviez-vous que les techniques de scratch utilisées par les DJ pour mixer sur les platines vinyles étaient identiques aux gestes que les femmes doivent apprendre pour détecter un cancer du sein? C'est dans cette optique, plutôt originale et éducative, que NRJ Belgique et l'organisation Pink Ribbon ont décidé de collaborer pour lancer #MixForBoobs sur les réseaux sociaux, afin de sensibiliser le public aux gestes de l'autopalpation mammaire.

Le cancer du sein est la forme de cancer la plus répandue chez la femme, et 75 % des cas surviennent après l'âge de 50 ans. D'où l'importance de détecter les signaux d'alarme le plus tôt possible.

Quels sont les signaux d'alarme?

Voici neuf signes qui peuvent vous alerter:

grosseur sur le sein, grosseur dans le sein, grosseur sous l'aisselle, creux dans le sein, sein distendu, mamelon rétracté, écoulement mammaire, aspect peau d'orange et rougeur.

Autopalpation mammaire: les bons gestes

Examiner régulièrement tes seins te permettra de repérer certaines anomalies énoncées ci-dessus et de pouvoir les signaler rapidement à ton médecin traitant !

Avant toute chose, observez-vous devant le miroir. Taille, forme, couleur des mamelons et peau... Est-ce que vos seins sont différents? Notez les potentiels changements dans un carnet. Ensuite, procédez à l'autopalpation. Voici les 4 gestes à adopter:

Baby Scratch = Geste vertical : effectuez des mouvements verticaux sur votre poitrine pour vérifier qu'il n'y ait pas de boules suspectes autour de vos seins.

: effectuez des mouvements verticaux sur votre poitrine pour vérifier qu'il n'y ait pas de boules suspectes autour de vos seins. Rewind = Geste circulaire : effectuez également des mouvements circulaires, du mamelon vers l'extérieur.

: effectuez également des mouvements circulaires, du mamelon vers l'extérieur. Spin forward = Geste radial : dessinez les rayons du soleil autour de votre sein, en partant du mamelon vers l'extérieur.

: dessinez les rayons du soleil autour de votre sein, en partant du mamelon vers l'extérieur. Spindle Pinch = Pincer le mamelon: pincez votre téton et vérifiez qu'aucun liquide ne perle.

Pour vous aider, voici les conseils de Think Pink:

© Think Pink

Saviez-vous que les techniques de scratch utilisées par les DJ pour mixer sur les platines vinyles étaient identiques aux gestes que les femmes doivent apprendre pour détecter un cancer du sein? C'est dans cette optique, plutôt originale et éducative, que NRJ Belgique et l'organisation Pink Ribbon ont décidé de collaborer pour lancer #MixForBoobs sur les réseaux sociaux, afin de sensibiliser le public aux gestes de l'autopalpation mammaire.Le cancer du sein est la forme de cancer la plus répandue chez la femme, et 75 % des cas surviennent après l'âge de 50 ans. D'où l'importance de détecter les signaux d'alarme le plus tôt possible.Voici neuf signes qui peuvent vous alerter:Examiner régulièrement tes seins te permettra de repérer certaines anomalies énoncées ci-dessus et de pouvoir les signaler rapidement à ton médecin traitant ! Avant toute chose, observez-vous devant le miroir. Taille, forme, couleur des mamelons et peau... Est-ce que vos seins sont différents? Notez les potentiels changements dans un carnet. Ensuite, procédez à l'autopalpation. Voici les 4 gestes à adopter:Pour vous aider, voici les conseils de Think Pink: