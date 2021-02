La reprise du travail après un cancer du sein est une étape importante à tous points de vue ; elle mérite beaucoup d'attention et de soutien. En effet, la réintégration se passe rarement sans problème. Il est crucial que les patientes soient bien informées à ce sujet dès le début du traitement. Outre la famille, l'employeur et les collègues, les prestataires de soins jouent aussi un rôle important à cet égard.

Le retour au travail doit être pris en compte durant le traitement d'un cancer du sein. Telle est la conclusion de l'étude Exploration de type "practice based evidence" axée sur la poursuite/la reprise du travail pour les patientes atteintes du cancer du sein en Belgique.

Notre pays ne dispose toutefois pas encore d'une ligne directrice claire pour la mise en place de "bonnes pratiques" dans ce domaine, compte tenu, d'une part, de la réalité du secteur des soins et, d'autre part, des découvertes scientifiques.

L'importance du retour au travail

Il y a quelques années, Pink Ribbon, l'organisation nationale de lutte contre le cancer du sein, et l'INAMI ont uni leurs forces pour mettre en place le projet Pink Monday ; un clin d'oeil au célèbre "Blue Monday", le jour le plus déprimant de l'année. L'organisation veut faire du jour souvent difficile de la reprise du travail une journée joyeuse et pleine d'espoir. Pink Ribbon est convaincue qu'une communication et des informations claires à l'intention de tous les acteurs concernés peuvent faire une grande différence.

Avec Pink Monday, l'ASBL interpelle depuis des années les collègues, les employeurs et les indépendants. L'organisation a notamment créé une plateforme web et des brochures truffées de conseils pratiques.

Des problèmes dans le rôle des prestataires de soins

D'après la récente étude coordonnée pour le compte de l'INAMI par Huget Désiron (ergonome et ergothérapeute européenne de renom), un consensus semble se dégager parmi les prestataires de soins oncologiques quant au fait que la réintégration doit bénéficier d'une place de premier plan dès le début du parcours de traitement. Les prestataires de soins indiquent cependant que, dans la pratique actuelle, il est quasiment impossible d'assumer effectivement ce rôle vu le manque de moyens, d'effectifs, de connaissances, d'outils, d'attention...

Le besoin des patientes d'éventuellement combiner des traitements de longue durée à un emploi (à temps partiel) et la reconnaissance du cancer en tant que maladie chronique sont la base d'une approche qui cadre avec un long processus de guérison. La guérison ne se joue donc pas exclusivement sur le plan médical et il convient d'intégrer, dès le début, la réintégration au travail dans les objectifs de l'offre de soins.

Favoriser le dialogue sur la réintégration

L'étude conclut qu'il faudrait définir une procédure commune calquée, pour toutes les patientes, sur l'évolution de leur guérison, mais qui laisse aussi suffisamment de place à la personnalisation. Un rôle crucial serait accordé à un acteur central qui endosse une fonction de coordination et qui prend en main le processus de réintégration. Ce coordinateur serait à l'origine de la communication interne entre les prestataires de soins, gérerait la mise en route/l'arrêt du processus, établirait le lien avec le monde du travail, organiserait la collaboration avec les autres acteurs (notamment les prestataires de soins intermédiaires) et assurerait la gestion des données de mesure relatives à la surveillance de la qualité et de l'efficacité de l'accompagnement axé sur le travail.

Code de conduite Pink Monday

Les prestataires de soins et les patientes sont manifestement d'accord : il faut accorder à la réintégration toute l'attention qu'elle mérite. Pink Ribbon invite donc tous ceux qui souhaitent faire une différence à signer le code de conduite "Hello Pink Monday".

Vous montrerez ainsi à votre collègue que vous serez à ses côtés avant, pendant et après le diagnostic de cancer du sein et que vous l'aiderez quand elle reviendra travailler.

