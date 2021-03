Pour être en forme, il ne faut pas forcément transpirer, faire des tours de piste ou travailler pendant des heures. Vous pouvez également améliorer votre condition physique en adaptant intelligemment vos activités quotidiennes et en les compliquant un peu. Ainsi, vous resterez en forme sans (trop) d'efforts.

La plupart des gens sont assez actifs pendant la journée sans s'en rendre compte. Ces courtes activités périodiques sont également bénéfiques et peuvent être plus facilement transformées en routine. L'effet de ces activités physiques à la fois brèves et occasionnelles a été très peu étudié par les scientifiques jusqu'à présent. Le professeur Emmanuel Stamatakis (Université de Sydney), spécialiste australien du mouvement, s'est penché sur la question et a mis fin à la vieille conviction selon laquelle le mouvement doit durer au moins 10 minutes pour avoir un effet positif sur la santé. Même des activités soudaines, courtes et intenses, comme monter rapidement les escaliers, sont bénéfiques. "En fait, toute activité physique, quelle que soit sa durée ou son intensité, présente des avantages pour la santé", a déclaré le professeur Stamatakis au journal britannique The Guardian. Mais comment intégrer davantage de petits exercice dans vos habitudes quotidiennes?

Un demi-pont au réveil

Si vous êtes réveillé, prenez d'abord le temps de vous étirer largement dans votre lit. Étirez vos bras et vos jambes aussi loin que possible et maintenez cet étirement pendant un certain temps. Après cela, votre corps est réveillé et vous pouvez ajouter un renforcement musculaire supplémentaire : le demi-pont sur les épaules.

Pour cet exercice, allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat sur le lit. Puis remontez les hanches et le torse et formez une "planche" de la tête aux genoux. Contractez simultanément les muscles des fessiers et des jambes et maintenez cette tension musculaire pendant quelques instants. Redescendez doucement le haut de votre corps sur votre lit. Vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois avant de sortir du lit. En vous levant chaque jour avec ces exercices, vous aurez un corps plus fort en un rien de temps et vous aborderez la journée plus sereinement.

© Getty images

Le ménage est votre meilleur complice

De nombreuses tâches ménagères se révèlent être des exercices de fitness cachés. En désherbant le jardin, en rangeant les armoires, en faisant le ménage, en portant les sacs poubelles ou simplement en vous déplaçant régulièrement dans votre maison, vous combinez souvent différents mouvements tels que s'agenouiller et se lever, faire pivoter son corps ou exercer une certaine pression sur les bras.

Afin de soutenir notre corps, nous devrions également penser un peu plus souvent comme les chats. Les gens oublient d'étirer leurs membres chaque jour, ce que les animaux et certainement les chats font instinctivement. En vous étirant pendant au moins une minute chaque jour, vous pouvez souvent sentir les endroits où il y a des tensions. Vous devenez également plus conscient de ce que vous ressentez physiquement et vous pouvez adapter votre journée en conséquence.

Plus vite et plus dur

Si toute activité physique est positive, il existe bien sûr des différences en termes d'effets. Plus votre exercice est intense, plus l'impact sur votre condition physique est important. Si vous vous rendez tous les jours à la boulangerie ou au magasin local à pied, essayez de marcher aussi vite que possible pendant quelques minutes au cours du trajet, en augmentant votre rythme cardiaque et en respirant. Ensuite, continuez à votre rythme normal", conseille Stamatakis. Laissez votre voiture au garage pour tout trajet inférieur à 2 km. Ceux-ci peuvent parfaitement être réalisés à vélo ou à pied. Et saviez-vous que les escaliers vous mènent généralement à destination plus rapidement que l'ascenseur ? Les escaliers sont également bons pour votre santé cardiovasculaire et, en ces temps de covid, qui voudrait se retrouver enfermé dans un ascenseur ?

null © iStock

Utiliser les moments morts

Vous vous brossez les dents, ou vous attendez que votre eau chauffe dans la bouilloire ? Utilisez ce temps d'attente perdu pour faire un bref exercice. Par exemple, vous pouvez vous asseoir et vous lever de votre chaise plusieurs fois de suite. Ou entraînez votre équilibre en vous tenant sur une jambe pendant que vous attendez.

Même en regardant la télévision, vous pouvez faire des mini-entraînements. Levez-vous entre chaque épisode et faites un tour dans la maison, entraînez les muscles de vos pieds en attrapant des billes avec vos orteils, ou faites des abdominaux devant votre écran. Le mouvement n'a pas besoin d'être important pour avoir un effet.

