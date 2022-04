Dans notre pays, on estime qu'environ 40.000 personnes vivent avec la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, c'est l'un des troubles neurologiques dont la croissance est la plus rapide. Les traitements de cette maladie complexe sont de plus en plus efficaces. Selon une étude récente, bouger semble être véritablement crucial pour ralentir le processus de la maladie.

"Le fait que les cas de Parkinson soient en augmentation, comme d'autres maladies neurologiques, a des causes diverses". Le Dr Femke Dijkstra, neurologue (UZ Antwerpen), le sait. Selon des estimations récentes, le nombre de patients va tripler d'ici 2040. "Comme la maladie frappe surtout à un âge avancé, cette expansion est bien sûr liée au vieillissement croissant de la population. Grâce aux progrès de la médecine, il est désormais possible de maîtriser plus longtemps et mieux les symptômes et les troubles liés à la maladie de Parkinson. Les gens vivent donc plus longtemps avec la maladie", explique le Dr Femke Dijkstra. En outre, 15% des patients ont moins de 45 ans, ce qui indique que d'autres facteurs tels que des facteurs génétiques, environnementaux et liés au mode de vie sont également impliqués.

Tabagisme et pesticides

"Il existe aujourd'hui plusieurs hypothèses à ce sujet, qui nécessitent toutes des tests scientifiques supplémentaires. Par exemple, un lien frappant a été établi entre le tabagisme et Parkinson. Alors que la consommation de tabac a un effet franchement pernicieux sur le cancer et les maladies cardiovasculaires, elle semble agir différemment dans le cas de la maladie de Parkinson. Par exemple, nous constatons que Parkinson est moins fréquente chez les personnes qui fument, mais cela ne signifie certainement pas qu'il existe un lien de causalité. Cette maladie est très complexe: le métabolisme de la dopamine joue un rôle majeur. La dopamine est la substance qui stimule le système de récompense dans le cerveau. Chez les personnes sujettes à la dépendance (au tabac), cela pourrait éventuellement avoir un effet protecteur contre Parkinson."

Un autre élément lié, selon les scientifiques, à l'augmentation du nombre de cas de Parkinson est l'utilisation de pesticides dans l'agriculture. En France, par exemple, cette maladie a même été reconnue comme une maladie professionnelle chez les agriculteurs. "Il est également possible qu'un traumatisme crânien survenu à un jeune âge, par exemple à la suite d'un accident, joue un rôle dans l'apparition de ce trouble. En d'autres termes, l'éventail des facteurs qui peuvent l'influencer est très large. Comme la maladie est si complexe et mystérieuse et qu'elle a une évolution variable chez chaque patient, un facteur qui jouerait un rôle important chez un patient pourrait ne pas avoir du tout d'influence chez une autre personne."

Médicaments et stimulation cérébrale

Il n'existe pas de médicaments qui puissent ralentir ou même guérir la maladie. "Nous disposons de thérapies qui peuvent mieux traiter les symptômes, en les rendant plus légers. Si le médicament est correctement dosé et adapté, les personnes peuvent continuer à vivre normalement plus longtemps et ce, malgré la maladie." Si les médicaments ne fonctionnent pas suffisamment, on peut dans certains cas opter pour une stimulation cérébrale profonde via un neurostimulateur. C'est comparable à un pacemaker, mais pour le cerveau. Cet implant permet de mieux réguler les mouvements. Une petite pompe peut également être placée dans l'intestin, qui libère continuellement de la dopamine.

Bouger fonctionne

On sait depuis longtemps que l'exercice physique a un effet très favorable sur l'évolution de la maladie. Une étude récente utilisant des scanners IRM confirme ce constat et montre que le mouvement favorise la connexion entre les parties du cerveau et réduit même la perte de volume cérébral. Le fait d'être suffisamment actif peut stabiliser la maladie sur une longue période. L'organisation Stop Parkinson en est également convaincue. Ivo de Bisschop, président de Stop Parkinson: "Mon propre verdict est tombé il y a 5 ans. Toutefois, tout se passait plutôt bien. J'avais juste décidé d'y aller doucement. J'avais plus de temps et moins de stress. Pourtant, je ne trouvais plus le courage et la force de m'entraîner pour mon sport favori, le marathon. Aujourd'hui, je ne cours plus, mais je sens que bouger est nécessaire et me fait du bien. Je marche, je joue au golf et je veux continuer à jouer avec mes petits-enfants le plus longtemps possible, ils sont ma plus grande motivation."

Le rôle du rythme

Bouger n'est pourtant pas toujours évident, tant la maladie de Parkinson affecte nos mouvements. Des symptômes tels que des tremblements, des mouvements plus lents ou une paralysie soudaine pendant une activité sont caractéristiques de ce trouble et rendent les mouvements plus difficiles. "C'est un grand piège pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, surtout dans la période qui suit le diagnostic. Comme les mouvements sont beaucoup plus lents qu'avant, les gens sont souvent frustrés et démotivés, alors qu'ils peuvent encore faire beaucoup s'ils se donnent plus de temps et sont moins stricts avec eux-mêmes. De plus, leur environnement ne doit pas trop les solliciter, car ils sont devenus plus lents. Lorsque nous parvenons à trouver un bon équilibre, nous voyons souvent des personnes qui s'accommodent bien de leur maladie pendant longtemps."

Le mouvement ou le sport que vous pratiquez n'a pas vraiment d'importance. "Il est préférable de combiner à la fois l'endurance et la force, mais les gens doivent choisir une activité qui leur fait du bien. Sinon, vous ne ferez pas long feu. Il est recommandé de bouger au rythme de la salsa ou d'autres danses. Mais vous pouvez aussi vous imposer un rythme ou une cadence en marchant. Nos mouvements sont le résultat d'une interaction entre différentes parties du cerveau. Dans le cas de la maladie de Parkinson, certaines parties sont perturbées. En bougeant en rythme, ces parties "défectueuses" peuvent être contournées, en quelque sorte, de sorte que les signaux du cerveau peuvent être transmis et que les symptômes tels que la paralysie (ou le "gel") sont moins fréquents."

Là aussi, il s'agit de trouver le bon équilibre. "Certaines personnes luttent trop contre leur état au début et se lancent alors dans des exercices excessifs. Cela peut conduire à un surmenage. Le physiothérapeute peut toujours aider à trouver le programme d'exercices approprié et il existe également des programmes de réadaptation qui rassemblent plusieurs patients."

Plus d'infos: L'association de patients Stop Parkinson s'efforce de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour renforcer la recherche scientifique. www.stopparkinson.be

