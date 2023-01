De nombreuses personnes atteintes de maux de dos cessent toute activité physique. Elles craignent qu'un faux mouvement n'aggrave leur état. Une crainte loin d'être fondée. Au contraire: les personnes souffrant de douleurs lombaires ont tout intérêt à poursuivre leurs activités quotidiennes.

Le mal au dos est très désagréable, mais il disparaît généralement après quelques jours ou semaines. Pour en trouver la cause, il n'est pas nécessaire de passer par un examen radiologique puisqu'il n'a aucune influence sur l'évolution ultérieure d'un mal de dos. Et puis surtout, les radiographies et CT-scan ne sont pas sans risque: ces techniques utilisent des rayonnements ionisants qui peuvent nuire à votre santé s'ils sont utilisés de manière excessive.

Dans les cas exceptionnels où un examen radiologique est indiqué, votre médecin inscrira toujours cet examen dans un plan d'action plus large. Il importe dès lors que le citoyen sache que même sans imagerie médicale, il est possible d'élaborer un plan d'approche qui se concentre sur ce qui aide vraiment, à savoir continuer à bouger.

Pourquoi faire du sport?

Les exercices sont essentiels pour faire disparaître les douleurs au dos plus rapidement et pour ralentir leur réapparition. Les médecins sont en mesure de donner à leurs patients des conseils ciblés pour améliorer au maximum leur état et de les orienter vers un kinésithérapeute si nécessaire.

"Le corps humain a besoin de mouvements. Il est fait pour bouger. Les structures qui composent le dos ou les articulations ont besoin de mouvements pour fonctionner correctement", témoigne Christophe Demoulin, un kinésithérapeute.

Bouger en cas de mal de dos permet de :

Renforcer la souplesse du dos

Mobiliser les articulations

Entretenir la musculature du dos

Prévenir la chronicité du mal de dos

Source: SPF santé publique

