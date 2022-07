Les filtres de couleur résolvent-ils les problèmes de déficience oculaire? Quels verres multifocaux choisir? Comment remédier à la cécité nocturne? Petit aperçu des dernières nouveautés.

"Les verres progressifs actuels combinent plusieurs corrections permettant de voir à la fois de près, de loin et à distance intermédiaire, analyse Tijl Van Mierlo, optométriste et professeur à l'institut supérieur Odisee. Avant, la démarcation entre les différentes zones de vision était très nette et on s'y habituait difficilement. La partie haute du verre permet de voir de loin et la partie basse de voir de près. Enfin, une étroite zone de transition se situe entre ces deux parties. Le champ visuel est légèrement moins large parce que les bords extérieurs du verre comportent des zones dites "d'aberration" où la vision est moins nette. Grâce aux dernières innovations techniques, la transition est cependant plus fluide, les zones d'aberration réduites et le champ de vision plus large et confortable."

"Lorsque la différence entre la correction de loin et de près est peu marquée, les yeux et le cerveau qui transforment les impulsions visuelles en images réagissent mieux. Grâce aux nouvelles technologies, l'adaptation se fait sans trop de difficulté. Plus tard, lorsque les différences s'accentuent, le cerveau s'adapte instinctivement car il est déjà habitué à ce type de vision." Si les corrections de près et de loin sont très différentes dès le début, l'adaptation aux verres multifocaux est plus problématique. Les zones d'aberration sont aussi plus importantes. "C'est pourquoi certaines personnes ont du mal à s'habituer quand elles optent tard pour des verres multifocaux. Si l'accoutumance aux verres progressifs demande un effort et de la patience, tout s'arrange en une à deux semaines", assure Tijl Van Mierlo. Vous passez beaucoup de temps au volant? Vous lisez beaucoup? La nouvelle génération de verres multifocaux est adaptable à vos activités habituelles. "Si vous roulez beaucoup, vous aurez plutôt besoin de verres correctifs pour la vision lointaine et intermédiaire, moins pour la vision proche. Si vous lisez beaucoup, privilégiez une correction pour la vision proche et intermédiaire. Les techniques actuelles permettent une personnalisation très poussée. La combinaison verres multifocaux et lentilles est aussi de plus en plus fréquente." Si vous passez des journées entières à l'ordinateur, des lunettes de lecture peuvent s'avérer utiles. "Sur les verres multifocaux, la zone intermédiaire est la plus petite, ce qui oblige à pencher la tête et risque de causer des douleurs dans la nuque. Des verres dégressifs spécialement étudiés pour l'usage devant un écran d'ordinateur permettent d'éviter ce genre de problème.La correction porte uniquement sur la vision proche et intermédiaire, dans le bas et le haut du verre afin de pouvoir regarder l'écran d'ordinateur de face. Pour regarder le clavier ou lire un document, les yeux glissent instinctivement vers le bas du verre." Par contre, il n'est pas possible de conduire avec ce type de verres, dénués de correction pour voir de loin. Les couches protectrices et les filtres permettent de rendre les lunettes plus résistantes. Les verres sont plus lisses, plus durs et résistent donc mieux aux rayures, aux saletés, aux graisses, à l'eau et à la poussière. Comme pour les cosmétiques, le filtre UV est devenu la norme. "Ce filtre protège les yeux des UV nocifs de la lumière du jour. Il est comparable au facteur 25. Si la luminosité est plus forte, les lunettes de soleil sont évidemment indispensables." Les filtres anti lumière bleue sont recommandés à toutes les personnes sensibles aux effets de la lumière bleue émise par les appareils numériques tels qu'un laptop ou un smartphone. Ces filtres absorbent une partie de la lumière bleue susceptible de perturber le cycle de sommeil. Ils présentent toutefois l'inconvénient de déformer les couleurs naturelles. Le port du masque nous a fait prendre conscience de l'importance du traitement antibuée. La buée peut gêner considérablement la vision, lorsqu'on passe du froid au chaud. Essuie-verre, spray, vernis, traitement anticondensation sont autant de solutions plus ou moins efficaces. "Il n'existe pas encore de solution idéale. Sur les verres lisses, les sprays sont insuffisants. A vous de tester ce qui donne le meilleur résultat sur vos lunettes." Si votre vue baisse considérablement, les filtres de couleur médicaux peuvent améliorer considérablement la vision et la qualité de vie. "Ces filtres accentuent le contraste des images perçues et en améliorent la visibilité. Ils doivent être testés jusqu'à trouver le parfait équilibre. Le résultat peut différer d'une personne à l'autre. Les personnes souffrant d'un même problème visuel peuvent opter pour des teintes radicalement différentes. Les lunettes avec filtre de couleur donnent aussi un tout autre look. Elles connaissent un certain succès depuis que des stars comme Robert Downey junior et Bono s'exhibent volontiers avec des verres teintées." Les légers manquements visuels liés à l'âge entraînent parfois de la cécité nocturne. Dès que l'éclairage diminue, la vision devient moins nette et on aperçoit par exemple des halos lumineux autour des lampes. Mieux vaut faire mesurer le phénomène par un ophtalmologue ou un opticien. "L'apparition du problème étant très progressive, on n'en a pas toujours conscience. Les lunettes de nuit spécialement traitées pour accentuer les contrastes et atténuer les lumières vives comme celles des phares de voiture en contresens peuvent être la solution. Le traitement antireflet s'applique également aux lunettes de jour. Si la cécité nocturne est due à une maladie sous-jacente, les lunettes ne résoudront évidemment pas le problème."