En principe, les ressortissants belges résidant à l'étranger se font vacciner dans leur pays de résidence. Cependant, ils peuvent choisir de se faire vacciner en Belgique, au même titre que leur partenaire étranger et/ou leurs enfants majeurs, lit-on sur le site web des Affaires étrangères.

Les Belges résidant dans un pays qui ne propose pas les mêmes vaccins que chez nous et qui sont inscrits à l'ambassade ou au consulat général sur place, peuvent s'enregistrer pour recevoir leur injection lors d'un séjour en Belgique. Une liste de quelque 150 pays concernés est consultable sur le site web des Affaires étrangères. Leur partenaire étranger et leurs enfants majeurs peuvent également être vaccinés en Belgique.

"Selon la Task Force vaccination, la vaccination pour les Belges résidant dans un des pays repris sur la liste, devrait être possible à partir de juin, à condition que la campagne de vaccination belge se poursuive comme prévu", précisent les Affaires étrangères.

Les citoyens belges résidant dans un pays étranger proposant les mêmes types de vaccin qu'en Belgique sont, eux, invités à se faire vacciner dans leur pays de résidence. Néanmoins, ceux qui n'auraient pas la possibilité de le faire peuvent également se signaler afin de se faire vacciner en Belgique. Selon le calendrier prévisionnel de la Task Force vaccination, cette possibilité pourrait être envisagée à partir du mois d'août.

Plus d'infos sur diplomatie.belgium.be

