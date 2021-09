La culpabilité et la honte. La majorité des migraineux sont aux prises avec ces sentiments. De nombreux mythes persistants circulent autour de cette maladie chronique invisible. À cause d'eux, plus d'une personne sur quatre souffrant de maux de tête chroniques renonce à consulter un médecin.

La migraine reste une affection très mystérieuse à bien des égards. Cela en fait une proie idéale pour les idées reçues et les stéréotypes erronés. Parfois, les mythes peuvent être inoffensifs, mais dans d'autres cas, les fausses informations peuvent avoir un effet néfaste sur la vie quotidienne des patients qui souffrent de ce mal chronique. Par exemple, de nouvelles recherches sur la migraine montrent que quelque 15% des patients ne consultent pas de professionnel parce qu'ils pensent que rien ne peut les aider.

Un Belge sur 10 croit à tort que la migraine n'est pas une vraie maladie, et le même nombre pense qu'elle ne touche que les femmes. Un autre mythe très répandu est que la migraine se caractérise uniquement par des maux de tête. En réalité, elle peut être accompagnée de nombreux autres troubles tels que des nausées, des vomissements, une forte sensibilité à la lumière, au son, etc. Plus d'un Belge sur trois est convaincu à tort que la migraine peut être guérie.

Pas de diagnostic

"La migraine peut être traitée, mais il est impossible de la guérir complètement. Il y a toujours un risque d'avoir une autre attaque plus tard. En outre, l'utilisation inappropriée d'analgésiques, due à une mauvaise information, peut en fait augmenter le nombre de crises au lieu de les atténuer", explique le professeur Jan Versijpt, spécialiste de la migraine.

Jusqu'à un quart des personnes souffrant de migraine attendent plus d'un an avant de consulter un médecin au sujet de leurs symptômes. Un certain nombre d'entre eux ne vont même jamais voir un médecin et ne reçoivent donc pas de diagnostic officiel. Il y a plusieurs raisons à cela. Une partie des patients (15%) pense que la migraine ne vaut pas la peine de consulter un médecin, d'autres achètent leurs propres médicaments pour y faire face (44%) ou croient que l'affection disparaîtra d'elle-même (20%).

Bien qu'il ne soit pas possible de guérir ce mal, une visite chez le médecin peut aider, notamment en établissant un diagnostic et en identifiant l'origine du problème - en excluant les autres formes de maux de tête chroniques - afin de choisir le bon traitement. Chaque forme de migraine est unique et nécessite donc un traitement individuel unique.

Doute

Selon l'association de soutien aux patients Hoofd-Stuk, le manque d'informations sur la migraine fait qu'aujourd'hui encore, de nombreuses personnes éprouvent des difficultés à parler de leur maladie. Ils sont souvent confrontés à des sentiments de culpabilité et de honte. Pourtant, les migraineux disent que le fait de pouvoir parler ouvertement de leurs symptômes avec d'autres personnes les soulage énormément.

L'association de patients a également mené une enquête l'été dernier et a constaté que de nombreux migraineux ont le sentiment de ne pas être crus ou compris par leur entourage. Près de la moitié d'entre eux pensent que leur famille et leurs amis trouvent ennuyeux ou désagréable de parler de la maladie, ou ont l'impression d'être rejetés parce qu'ils sont étroits d'esprit. Cette image est conforme à ce que disent les personnes non migraineuses. Environ un quart des personnes non migraineuses pensent que les patients utilisent souvent leur maladie comme une excuse. Même ceux qui connaissent une personne atteinte de la maladie doutent souvent de la gravité de ses symptômes. S'informer correctement sur la maladie peut contribuer à une meilleure compréhension mutuelle. C'est pourquoi la 9e édition de la Semaine de la Migraine met l'accent sur ce point.

Plus d'informations : Pendant la semaine de sensibilisation à la migraine, du 27 septembre au 3 octobre, une campagne de sensibilisation à cette maladie est menée. www.migraine-info.be

La migraine reste une affection très mystérieuse à bien des égards. Cela en fait une proie idéale pour les idées reçues et les stéréotypes erronés. Parfois, les mythes peuvent être inoffensifs, mais dans d'autres cas, les fausses informations peuvent avoir un effet néfaste sur la vie quotidienne des patients qui souffrent de ce mal chronique. Par exemple, de nouvelles recherches sur la migraine montrent que quelque 15% des patients ne consultent pas de professionnel parce qu'ils pensent que rien ne peut les aider. Un Belge sur 10 croit à tort que la migraine n'est pas une vraie maladie, et le même nombre pense qu'elle ne touche que les femmes. Un autre mythe très répandu est que la migraine se caractérise uniquement par des maux de tête. En réalité, elle peut être accompagnée de nombreux autres troubles tels que des nausées, des vomissements, une forte sensibilité à la lumière, au son, etc. Plus d'un Belge sur trois est convaincu à tort que la migraine peut être guérie."La migraine peut être traitée, mais il est impossible de la guérir complètement. Il y a toujours un risque d'avoir une autre attaque plus tard. En outre, l'utilisation inappropriée d'analgésiques, due à une mauvaise information, peut en fait augmenter le nombre de crises au lieu de les atténuer", explique le professeur Jan Versijpt, spécialiste de la migraine.Jusqu'à un quart des personnes souffrant de migraine attendent plus d'un an avant de consulter un médecin au sujet de leurs symptômes. Un certain nombre d'entre eux ne vont même jamais voir un médecin et ne reçoivent donc pas de diagnostic officiel. Il y a plusieurs raisons à cela. Une partie des patients (15%) pense que la migraine ne vaut pas la peine de consulter un médecin, d'autres achètent leurs propres médicaments pour y faire face (44%) ou croient que l'affection disparaîtra d'elle-même (20%).Bien qu'il ne soit pas possible de guérir ce mal, une visite chez le médecin peut aider, notamment en établissant un diagnostic et en identifiant l'origine du problème - en excluant les autres formes de maux de tête chroniques - afin de choisir le bon traitement. Chaque forme de migraine est unique et nécessite donc un traitement individuel unique. Selon l'association de soutien aux patients Hoofd-Stuk, le manque d'informations sur la migraine fait qu'aujourd'hui encore, de nombreuses personnes éprouvent des difficultés à parler de leur maladie. Ils sont souvent confrontés à des sentiments de culpabilité et de honte. Pourtant, les migraineux disent que le fait de pouvoir parler ouvertement de leurs symptômes avec d'autres personnes les soulage énormément.L'association de patients a également mené une enquête l'été dernier et a constaté que de nombreux migraineux ont le sentiment de ne pas être crus ou compris par leur entourage. Près de la moitié d'entre eux pensent que leur famille et leurs amis trouvent ennuyeux ou désagréable de parler de la maladie, ou ont l'impression d'être rejetés parce qu'ils sont étroits d'esprit. Cette image est conforme à ce que disent les personnes non migraineuses. Environ un quart des personnes non migraineuses pensent que les patients utilisent souvent leur maladie comme une excuse. Même ceux qui connaissent une personne atteinte de la maladie doutent souvent de la gravité de ses symptômes. S'informer correctement sur la maladie peut contribuer à une meilleure compréhension mutuelle. C'est pourquoi la 9e édition de la Semaine de la Migraine met l'accent sur ce point.