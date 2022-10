La plupart des Belges (96%) ont une armoire à pharmacie bien garnie et pratiquent l'automédication. Cependant, la conservation des médicaments et le respect de la posologie laissent souvent à désirer. C'est ce que révèle une enquête réalisée par Viata, pharmacie en ligne, auprès de 1000 Belges.

Rhume, grippe : les petits maux de l'hiver sont de retour. La tentation est grande de ressortir les médicaments de l'armoire à pharmacie familiale. 65 % des Belges prennent d'ailleurs des médicaments quotidiennement. Mais la plupart ne les prennent pas comme ils le devraient... Voici les erreurs les plus souvent commises.

À ne pas conserver dans la salle de bain

De nombreux Belges conservent leur pharmacie familiale bien garnie dans la salle de bains (40%). Pourtant, c'est la pièce la moins appropriée, notamment en raison du taux d'humidité. "Les grandes fluctuations de température et d'humidité dans une salle de bain peuvent altérer la stabilité d'un médicament. La présence d'humidité dans les médicaments augmente également le risque de prolifération de bactéries", avertit la pharmacienne Annelies Vanderlinden.

À ne pas consommer après la date de péremption

Un tiers ne vérifient jamais le contenu de l'armoire à pharmacie et ne jettent les boîtes de médicaments que quand elles sont vides, et non quand la date de péremption est dépassée (31%). Les médicaments ingérés sont alors moins efficaces ou peuvent avoir des effets indésirables sur la santé. Si les désinfectants sont conservés trop longtemps par exemple, les bactéries peuvent s'y développer et favoriser les infections au lieu de les combattre.

À ne pas utiliser à mauvais escient

Le Belge se montre peu précautionneux. Il arrive qu'on coupe des comprimés sans l'avis du médecin (22%) et qu'on prenne l'initiative d'augmenter la dose (14%). "Beaucoup ignorent qu'on ne coupe pas simplement un comprimé en deux. Cela peut provoquer des effets indésirables (étant donné que certaines substances sont libérées trop rapidement dans l'organisme) ou au contraire réduire son efficacité, certains comprimés ne devant se désagréger qu'avec un effet retard", explique Annelies Vanderlinden.

En outre, le Belge ne prend pas toujours ses médicaments correctement. 30% les prennent parfois avec du jus de fruits, 29% avec du café et 13% même avec de l'alcool. "La prise associée à ces boissons peut provoquer des effets indésirables tels qu'une efficacité réduite ou simplement des effets secondaires amplifiés", explique Annelies Vanderlinden.

