Le ministre en charge de la taskforce testing dans la lutte contre le coronavirus, Philippe De Backer, est parvenu à un accord dimanche avec les ministres régionaux. Les résidents et le personnel de l'ensemble des maisons de repos seront testés, soit 210.000 tests.

Lors d'une réunion qui a eu lieu dimanche, le ministre en charge de l'approvisionnement en matériel médical Philippe De Backer a convenu avec les Régions d'une série de règles communes, explique le cabinet de Mme Morreale.

L'ensemble du processus prendra environ trois semaines, précise le cabinet de M. De Backer. La Wallonie assurera le prélèvement de 66.966 tests, la Flandre 121.673 et Bruxelles 20.702.

Les résultats de ces tests seront communiqués aux personnes testées via leur médecin, ainsi qu'aux autorités régionales. Sciensano assurera le suivi épidémiologique des résultats.

Près de 67 000 kits livrés en Wallonie

La Wallonie recevra, à partir de mercredi, 66.966 tests destinés au personnel et aux résidents de ses maisons de repos, a indiqué à l'agence Belga le cabinet de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale. Ceux-ci seront effectués d'ici la fin du mois d'avril dans les 602 établissements du sud du pays.

Les tests viseront les membres du personnel soignant présents sur le terrain, mais aussi ceux écartés et non testés, ainsi que tous les résidents non testés.

La médecine du travail a elle-même proposé d'assurer le pilotage de la logistique (programmations des tests dans les maisons, livraisons et prélèvements), ce qu'elle effectuera en collaboration avec les médecins coordinateurs des maisons de repos, salue Mme Morreale.

Les livraisons de tests seront quotidiennes et les opérations s'étaleront sur deux semaines, sous réserve du respect des délais par le fédéral, insiste le cabinet de la ministre. La Wallonie a décidé de débuter de manière équivalente par les gros clusters et les petits clusters, ce qui pourrait permettre, en écartant les cas positifs, d'étouffer rapidement des petits foyers de contamination. Les maisons de repos sans cas suspectés ou déclarés actuellement suivront. L'organisation du testing sera évaluée et réajustée au fur et à mesure, en fonction des données fournies quotidiennement par les maisons de repos, indique encore le cabinet de la ministre.

Pour le personnel testé positif, les maisons de repos sont invitées à appliquer les recommandations de Sciensano. A savoir l'autorisation pour les asymptomatiques de continuer à travailler si nécessaire, uniquement dans un service Covid. Les symptomatiques en contact avec des patients à risque devront eux être écartés pendant sept jours au minimum.

