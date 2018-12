Après 50 ans, on est confiant dans les médecins, mais inquiet vis-à-vis des soins

96% ont un médecin traitant

Plus de 8 sondés sur 10 affirment avoir toute confiance en leur médecin. Personne ou presque ne doute de la fiabilité des pharmaciens (80 % leur font tout à fait confiance). Alors que l'Etat, l'Eglise et les médias suscitent une méfiance accrue, les métiers de la santé jouissent, eux, d'un excellent crédit. " C'est vrai, même si on constate un léger tassement par rapport à de précédentes enquêtes, notamment l'Eurobaromètre, où 90 % des personnes interrogées affirmaient pouvoir faire confiance aux médecins ", précise Lieven Annemans, professeur d'Economie de la santé (Université de Gand).

...