Un octogénaire a été traité par chirurgie endovasculaire pour un anévrisme situé au niveau de la crosse aortique aux Cliniques Saint-Luc mardi dernier. L'opération a utilisé pour la première fois en Belgique une endoprothèse, ce qui a permis d'éviter une chirurgie à coeur ouvert, se félicite mardi la clinique dans un communiqué.

Situé en amont du coeur et en forme de crochet, la crosse aortique est le point de départ de plusieurs branches, dont les carotides et les artères des bras. Un anévrisme aortique entraine un gonflement du vaisseau sanguin et risque d'entrainer une rupture d'anévrisme.

L'implantation d'une prothèse chirurgicale permet de remplacer la paroi du vaisseau, mais il s'agit généralement d'une opération à coeur ouvert qui présente de nombreux risques pour les patients âgés.

Cette option peut désormais être contournée par l'utilisation d'endoprothèses introduites à partir de l'artère fémorale.

Pour la première fois en Belgique, l'équipe du Pr Astarci, Dr Elens et Dr Colle de Saint-Luc, est parvenue à opérer un patient de 83 ans qui souffrait d'un anévrisme de la crosse aortique via cette technique mini-invasive.

Le patient se porte bien et poursuit sa convalescence à domicile après sept jours d'hospitalisation, précisent les Cliniques Saint-Luc. Cette première belge offre des perspectives importantes pour les patients âgés, dans un contexte de vieillissement de la population, se réjouit l'hôpital bruxellois.

Situé en amont du coeur et en forme de crochet, la crosse aortique est le point de départ de plusieurs branches, dont les carotides et les artères des bras. Un anévrisme aortique entraine un gonflement du vaisseau sanguin et risque d'entrainer une rupture d'anévrisme. L'implantation d'une prothèse chirurgicale permet de remplacer la paroi du vaisseau, mais il s'agit généralement d'une opération à coeur ouvert qui présente de nombreux risques pour les patients âgés. Cette option peut désormais être contournée par l'utilisation d'endoprothèses introduites à partir de l'artère fémorale. Pour la première fois en Belgique, l'équipe du Pr Astarci, Dr Elens et Dr Colle de Saint-Luc, est parvenue à opérer un patient de 83 ans qui souffrait d'un anévrisme de la crosse aortique via cette technique mini-invasive. Le patient se porte bien et poursuit sa convalescence à domicile après sept jours d'hospitalisation, précisent les Cliniques Saint-Luc. Cette première belge offre des perspectives importantes pour les patients âgés, dans un contexte de vieillissement de la population, se réjouit l'hôpital bruxellois.