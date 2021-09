Le 21 septembre prochain, à l'occasion de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, la Ligue Alzheimer organise son 28e colloque annuel sur le thème de "Nos droits et nos réalités". L'occasion d'échanger sur les droits des patients et leur application au quotidien.

La démence et la maladie d'Alzheimer touchent actuellement 50 millions de personnes dans le monde entier. À ce chiffre s'ajoutent chaque année environ 10 millions de nouveaux cas, une personne toutes les 3 secondes! En Belgique, environ 212 000 personnes sont touchées par la démence. Une maladie qui influence la vie des patients, mais pas seulement: aidants, familles et professionnels sont eux aussi directement concernés. "Véritable préoccupation, le sujet devrait également inquiéter les politiques, qui ne semblent pas comprendre la gravité du problème", estime la ligue dans un communiqué.

C'est pourquoi, ce 21 septembre, à l'occasion de la Journée Mondiale de la maladie d'Alzheimer, elle a décidé d'organiser son colloque annuel sur le thème des "droits et réalités" des patients et de leurs proches. Un événement qui permettra à tout le monde de partager leurs témoignages, de réfléchir et de discuter autour des droits dont nous disposons, y compris les personnes atteintes de démence ; et de leur application au quotidien.

Des interventions et témoignages de divers professionnels - provenant de la justice, la police, l'administration, la politique, la recherche, la sociologie ou encore les soins de santé - sont à l'ordre du jour. En tant que participant, vous aurez l'occasion de questionner ces intervenants à propos des libertés et droits tels que:

le droit du patient

le droit à la santé

le droit à la vie

le droit à un niveau de vie convenable (alimentation, habillement, logement)

la liberté d'opinion et d'expression

la liberté de pensée

l'interdiction de la discrimination

le droit de participer à la vie culturelle, etc.

En outre, les thématiques suivantes seront également abordées: la bienveillance, participation du patient dans les prises de décisions et respect de la dignité et de l'autonomie.

En pratique Quand? Mardi 21 septembre 2021-9h00 à 16h00 (accueil à 8h30)

Mardi 21 septembre 2021-9h00 à 16h00 (accueil à 8h30) Où? Centre Culturel de Libramont-Chevigny, Avenue de Houffalize 56D 6800 Libramont-Chevigny

Centre Culturel de Libramont-Chevigny, Avenue de Houffalize 56D 6800 Libramont-Chevigny Combien? 20 euros

20 euros Plus d'informations : https://alzheimer.be/colloque/

