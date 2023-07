Les attaques de taons sont beaucoup plus vicieuses que celles des moustiques ou des guêpes car ils viennent mordre et déchirer la peau et ainsi permettre au sang de couler. Mais il y a des bonnes nouvelles...

Dans nos régions, ces insectes ne transmettent pas de virus, même si une infection bactérienne peut parfois se développer après une morsure, si une plaie se forme. Si celle-ci s'étend ou si une plaque rouge se développe sur la peau depuis la piqûre vers le ganglion lymphatique, cela peut indiquer une infection pour laquelle il est préférable de consulter un médecin.

"Les taons injectent de la salive pour que le sang reste liquide et qu'ils puissent l'aspirer. Cette substance étrangère peut déclencher chez certaines personnes une réaction plus violente, voire allergique, avec un gonflement assez dur et des rougeurs autour de la zone mordue. Pourtant, nous ne sommes certainement pas le menu préféré de ces insectes. Ils préfèrent les chevaux, les vaches et autres grands animaux", explique l'entomologiste Wim Van Bortel.

Voici comment les éloigner

Un spray anti-insectes à base de DET permet de les éloigner.

Lors d'une randonnée dans la nature, portez des vêtements adaptés (pantalons longs et manches longues dans un tissu plus épais). Les chemises légères ne les retiendront pas, les taons les transpercent sans effort.

Les taons apparaissent surtout lorsqu'il fait chaud et qu'il n'y a pas de vent. Soyez prêt si vous partez en randonnée dans ces conditions.

Vous pouvez traiter une piqûre de taon avec des compresses et éventuellement une pommade à base de cortisone (contre les démangeaisons).

Plus d'informations : www.itg.be, www.wanda.be pour des conseils de voyage. Les piqûres de tiques peuvent être signalées à l'adresse suivante : www.tiquesnet.sciensano.be

Dans nos régions, ces insectes ne transmettent pas de virus, même si une infection bactérienne peut parfois se développer après une morsure, si une plaie se forme. Si celle-ci s'étend ou si une plaque rouge se développe sur la peau depuis la piqûre vers le ganglion lymphatique, cela peut indiquer une infection pour laquelle il est préférable de consulter un médecin. "Les taons injectent de la salive pour que le sang reste liquide et qu'ils puissent l'aspirer. Cette substance étrangère peut déclencher chez certaines personnes une réaction plus violente, voire allergique, avec un gonflement assez dur et des rougeurs autour de la zone mordue. Pourtant, nous ne sommes certainement pas le menu préféré de ces insectes. Ils préfèrent les chevaux, les vaches et autres grands animaux", explique l'entomologiste Wim Van Bortel.