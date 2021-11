Aider une personne en souffrance est une expérience souvent très riche mais aussi éprouvante. Qu'on soit aidant professionnel ou aidant proche, il est important d'éviter la "fatigue de compassion".

Médecins, infirmiers, psychologues...: les soignants sont-ils formés à entretenir leur vitalité? Pas vraiment, et c'est pour ça que j'ai tenu à écrire ce livre. Pour les soignants, c'est même un grand tabou que de pouvoir se dire qu'ils ne sont plus capables d'entendre la détresse et la douleur, que des images horribles leur reviennent en tête, qu'ils ne sont plus capables de faire preuve d'empathie comme avant. Je voulais aborder ce sujet car beaucoup de mes collègues venaient me voir en me disant: "Ce métier que j'ai choisi par vocation ne me nourrit plus". Je me suis dit qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre ces gens-là. Une des clefs, écrivez-vous, est de distinguer sympathie et empathie. La posture empathique permet d'accueillir l'autre de manière authentique sans se sentir menacé dans son espace personnel. La posture sympathique, elle, consiste à accueillir l'autre de manière plus personnelle. Dans le premier cas, l'aidant accompagne l'autre dans son cheminement en respectant totalement son unicité ; dans le second, il a (trop) à coeur qu'il progresse, adopte telle ou telle stratégie... Oui, certains soignants vont glisser dans ces postures de sympathie qui les rendent beaucoup plus vulnérables. Différents mécanismes comme les neurones miroirs et le mimétisme corporel les placent alors dans une situation de surcharge émotionnelle. En psychothérapie, on a longtemps valorisé l'intelligence et la vivacité d'esprit: il fallait être extrêmement brillant intellectuellement. Depuis quelques années, on valorise davantage le côté chaleureux des soignants. C'est très bien mais cela les rend aussi plus sensibles à la souffrance dont ils sont témoins. Cela peut aller jusqu'au "trauma vicariant": le récit d'un épisode traumatique contamine en quelque sorte celui qui écoute ce récit. L'aidant souffre alors d'une détresse "par procuration". Depuis quelques années, les troubles de stress post-traumatique sont beaucoup mieux connus, de même que l'efficacité des thérapies cognitivo-comportementales sur ces troubles. Cela signifie qu'il y a aujourd'hui dans les cabinets des psychologues beaucoup de victimes de viols, de génocides, de tortures. Quand les soldats de la Grande Guerre sont revenus, ils n'ont raconté à personne ce qu'ils avaient vécu. Ils n'avaient que la solution de consommer beaucoup d'alcool pour tolérer les symptômes du trauma. Aujourd'hui, les soldats qui reviennent d'Afghanistan ou du Mali consultent directement. C'est un grand progrès mais cela fait aussi partie de nos difficultés, car en réalité personne ne veut savoir cela en détail. Le soignant est alors à risque de trauma vicariant - il peut avoir des cauchemars, des comportements d'évitement similaires à ceux de la victime - mais aussi éprouver de la fatigue compassionnelle: à force d'être en contact avec des vécus douloureux, il se met à ressentir une certaine lassitude. Il devient détaché, il n'a plus envie d'entendre ce que les autres ressentent. D'autres professions sont-elles concernées? Bien sûr. Par exemple, j'ai reçu une demande de conférence pour une association de vétérinaires, une profession constamment en contact avec des gens qui pleurent, en deuil de leur animal. J'ai aussi eu des demandes de jurés d'assises qui assistent à des procès où ils doivent visionner des scènes de crime sordide sans y avoir été préparés. Les aidants proches, qui ccompagnent un conjoint ou un parent malade, sont également concernés au premier chef. Les soignants travaillent dans une structure. Les aidants proches, eux, sont souvent seuls pour accompagner un père ou une mère atteinte d'Alzheimer, défendre ce proche, le soigner, assister à sa déchéance... Ils risquent alors de dire "Maman m'exaspère, je n'en peux plus", sans savoir qu'il s'agit de fatigue de compassion. C'est encore plus difficile pour eux car ils sont automatiquement en sympathie: si je soigne ma mère, je suis automatiquement sa fille, pas sa thérapeute...L'erreur de certains de ces aidants est de penser qu'ils doivent être fort à tout prix. Il faut être fort oui, mais comme le roseau, pas comme le chêne. La force, c'est la souplesse, y compris avec soi-même: sortir du "il faut" et du "je dois ", "je devrais" , "j'aurais dû", toutes choses qui tournent autour de la culpabilité et de l'hyper-responsabilité. La culpabilité, c'est une colère retournée contre soi. Et à un moment, on est écoeuré d'avoir cette colère contre soi, alors on finit par la retourner contre l'objet de notre culpabilité. À force de se dire "je dois aider maman", ça devient "je n'en peux plus de maman" . Certains aidants proches se rendent compte une fois que leur parent est décédé qu'ils ont passé des années à s'en vouloir alors qu'ils auraient pu être plus légers et profiter davantage de la relation.