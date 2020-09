Agir pour améliorer le bien-être psychosocial en maison de repos

PlusMagazine.be Rédaction en ligne

Médecins Sans Frontières vient de formuler six recommandations en faveur d'un meilleur équilibre entre bien-être psychosocial et mesures de préventions et de contrôle des infections (PCI) dans les maisons de repos en Belgique au terme de diverses études et recherches menées au sein de ces établissements, indique l'organisation dans un communiqué.