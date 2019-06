Âge, sexe ou empathie... Comment bien choisir son médecin

Les 50+ n'accordent pas beaucoup d'importance au fait que leur médecin soit un homme ou une femme. Sauf s'il s'agit d'un problème intime. Un sur trois se sent plus à l'aise face à un médecin du même âge. Telles sont les conclusions d'un sondage mené par Plus Magazine auprès de 4.599 lecteurs.