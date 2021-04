Votre mâchoire vous fait mal, craque ou une douleur irradie autour d'une dent? Ce type de problème peut surgir sans crier gare. Et le port du masque buccal n'est pas toujours anodin...

1. COMMENT RECONNAÎT-ON UNE DOULEUR À LA MÂCHOIRE?

"Les problèmes de mâchoire provoquent des symptômes typiques, comme une douleur lors de la mastication, une impression de raideur des mandibules ou une difficulté à ouvrir grand la bouche, analyse Fien Jonnaert, kinésithérapeute mandibulaire, spécialiste de l'ATM (articulation temporo-mandibulaire). Mais la douleur peut être localisée ailleurs dans le visage. Parfois elle se concentre d'un côté, près de l'oreille. La douleur peut aussi se produire lorsqu'on bâille, qu'on parle ou qu'on mange. Un problème de mâchoire peut aussi se signaler par un mal de dents. Si une douleur persiste après le passage chez le dentiste, c'est peut-être dû à une irritation des nerfs qui envoient un signal de mal de dents, alors qu'il s'agit en fait d'un problème de mâchoire. Les maux de tête et de nuque peuvent, eux aussi, être liés à un problème mandibulaire. Les douleurs de mâchoires vont parfois de pair avec les acouphènes, car une tension dans la mâchoire favorise une tension dans l'oreille." "Les problèmes de mâchoire résultent toujours de l'association de plusieurs facteurs. Il peut s'agir d'un problème articulaire, comme une arthrose de l'articulation, un blocage du disque cartilagineux ou une capsulite (inflammation de la capsule articulaire). Souvent, les muscles jouent un rôle prépondérant. Il suffit de traverser une période de stress pour qu'on serre les mâchoires ou qu'on grince des dents. On le fait inconsciemment pendant son sommeil et on se réveille alors avec la mâchoire raide. Les nerfs peuvent aussi déclencher des problèmes. La zone autour des mâchoires abrite un important réseau nerveux, extrêmement sensible. Il suffit de solliciter les muscles de la mâchoire en se rongeant les ongles ou en se mordant l'intérieur des joues pour provoquer des irritations." "Le stress en soi ne provoque pas de douleurs à la mâchoire. Mais si le stress devient envahissant, le corps y réagit physiquement en relâchant tout à coup la tension. Certaines tensions se localisent dans les muscles de la nuque ou de la mâchoire, mais elles peuvent aussi provoquer des tics, comme se mordre la lèvre inférieure. Le corps a besoin de relâcher la tension mais mieux vaut le faire d'une autre manière, par exemple via le sport, la relaxation ou la méditation. Cela permet de limiter les tensions musculaires et d'anticiper l'apparition des tics. Les émotions, comme le chagrin ou l'angoisse, se traduisent aussi par des tensions dans le visage." "Le masque buccal impose de mobiliser beaucoup plus les muscles autour de la bouche. On les contracte trop longtemps ou de manière répétée pour remettre imperceptiblement son masque en place. Or, ces muscles n'y sont pas habitués et cela peut provoquer des tensions. Parfois on serre le dents... Le masque impose aussi de parler plus fort, car il nous gêne pour articuler, ce qui n'est pas sans conséquence sur certains muscles. Et le stress joue un rôle encore plus important. Il abaisse le seuil de la douleur, si bien qu'on ressent plus vite le moindre stimuli désagréable. Tout cela peut donner des douleurs à la mâchoire. Je pense que c'est ce qui explique qu'en ces temps de Covid-19, pas mal de gens se plaignent de douleurs à la mâchoire." "Sans aucun doute, et souvent la situation est déjà assez avancée. Le corps est formé d'une chaîne d'articulations qui interagissent. Dès qu'un maillon de la chaîne pose problème, le corps compense au niveau situé juste au-dessus ou en dessous.Si, par exemple, vous avez une douleur au genou, ce sont les articulations les plus proches - celles des hanches et des chevilles - qui tentent de compenser en s'adaptant. Ce qui permet de retrouver un peu de mobilité dans le genou. Mais ce "système D" a ses limites. L'articulation de la mâchoire est celle qui est située le plus haut, c'est en quelque sorte le terminus. Seule l'articulation de la nuque peut un peu compenser. Si vous avez compensé pendant la moitié de votre vie et que vous finissez par avoir des douleurs à la mâchoire, c'est le signal que vous êtes arrivé à votre limite." "Améliorer sa posture générale peut aider, en faisant attention à la zone comprenant la tête, la nuque et les épaules. Tenez la tête bien droite, les épaules basses et le menton légèrement rentré. Gardez la langue posée en douceur contre le palais, juste derrière les dents du dessus et écartez-les d'1 à 2 mm. Cela vous permettra d'adopter naturellement une posture détendue. On peut aussi obtenir de bons résultats grâce à quelques exercices ciblés (voir encadré). Posez une source de chaleur contre votre mâchoire, par exemple un coussin rempli de noyaux de cerise passé au micro-ondes. Attention, le froid a l'effet inverse: gardez un châle ou une écharpe à portée de main. Lorsque la douleur persiste, mieux vaut consulter." "Si vous avez un problème articulaire à la mâchoire, une manipulation peut aider à remettre l'articulation en place. S'il s'agit plutôt d'un problème musculaire ou de stress, vous pouvez vous tourner vers des techniques de stretching, de relaxation et de mobilisation.Les muscles sont composés d'un réseau fibreux capable de se contracter, puis de se relâcher. Quand la phase de relaxation ne se fait plus bien, des brins rigides contenant eux-mêmes des points durs se forment dans le muscle. En appuyant dessus ou en les stimulant avec des aiguilles d'acupuncture, on parvient détendre les fibres musculaires. Parfois, un traitement du cou et de la nuque est également recommandé, quand il ne s'agit pas de traiter un dos ou un bassin bloqué, car eux aussi peuvent provoquer des problèmes au niveau de la mâchoire."