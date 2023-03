Impossible d'empêcher le temps d'abîmer nos dents. Mais plusieurs conseils permettent de les préserver au mieux!

1. Optez pour un dentifrice doux

Les dentifrices contiennent une certaine quantité de substances abrasives (silice, carbonates, phosphates...) qui se combinent avec le brossage mécanique pour "polir" la dent et éliminer la plaque dentaire. Or, un polissage trop intensif peut participer à une usure prématurée des dents. "Mieux vaut donc opter pour un dentifrice peu abrasif: avec un brossage correct, c'est amplement suffisant pour ôter la plaque, explique la Pr Selena Toma, parodontologue cheffe de service aux Cliniques Universitaires Saint-Luc (UCL) de Bruxelles. Les dentifrices les plus abrasifs sont généralement ceux qui vantent un effet blanchissant ou anti taches." Il existe un indice d'abrasivité des dentifrices (Relative Dentin Abrasivity, RDA), malheureusement très rarement mentionné sur l'emballage: il faut donc faire ses recherches en ligne. Un dentifrice avec un RDA > 100 est considéré comme fort abrasif.

...

Certains dentifrices vantent désormais une composition 100% naturelle, dans laquelle le fluor - présenté comme toxique - est absent. Il en va de même pour les dentifrices "home made". "Ces dentifrices sont un non-sens, met en garde Selena Toma. Le fluor est une substance utilisée depuis plus de cent ans, largement étudiée sous toutes les coutures. Et il y a un consensus scientifique sur ses effets bénéfiques dans le dentifrice, qui dépassent largement ses effets secondaires potentiels. Constituant de l'émail dentaire, il permet de renouveler la couche protectrice de la dent au quotidien. Utilisé selon les recommandations du fabriquant, il n'y a vraiment aucun danger." "Un bon brossage est plus une question de méthode que de durée, souligne la parodontologue. Or, il est souvent de l'ordre du réflexe: on le réalise sans trop faire attention à ce qu'on fait, alors qu'il faudrait être très vigilant dans cette action." Inutile, donc, de régler le timer sur 3 minutes si, en même temps que vous vous brossez les dents, vous lorgnez votre smartphone ou écoutez le flash radio. "L'important est de mettre la brosse à dent de façon adéquate sur la dent: inclinée à 45° pour pouvoir nettoyer l'espace entre la dent et la gencive ; le reste de la surface est nettoyé avec un mouvement de rotation. Commencez par les zones les plus difficiles à brosser, du côté de la langue. Si vous n'oubliez aucune zone, la durée du brossage n'a pas de réelle importance." Une brosse à dents manuelle (souple! ) correctement employée donne de bons résultats, mais il est plus facile d'obtenir un brossage efficace avec une brosse à dent électrique. Au cours d'une vie, les dents s'usent naturellement: même si vous en prenez scrupuleusement soin, elles vont se fragiliser avec le temps. Il existe plusieurs précautions à prendre pour limiter ce phénomène. "Les gens n'ont par exemple souvent pas conscience de l'acidité de leur alimentation: au-delà des boissons gazeuses, la consommation régulière de jus d'agrumes, de vinaigrettes ou de produits vinaigrés participent à l'usure des dents." C'est aussi le cas de phénomènes inconscients, comme le fait de grincer des dents pendant la nuit ou, dans une moindre mesure, le reflux gastrique. D'où l'importance de veiller à une alimentation variée, de traiter le reflux ou de porter des gouttières durant la nuit en cas de grincements de dent. "Dans tous les cas, un supplémentation en vitamines D et une alimentation variée sont à conseiller." Un saignement de gencive est automatiquement signe d'une gencive malade d'inflammation, provoquée par une infiltration de bactéries. "Dans le cas le moins grave, il s'agira d'une gingivite, une inflammation superficielle assez facile à traiter, mais ce peut aussi être signe d'une parodontite, dont le traitement est plus complexe: le patient perd de l'os autour de la dent sans s'en rendre compte, avec une perte de support et un risque de perte dentaire sur le long terme. S'il y a saignement de gencive, il faut donc systématiquement consulter un dentiste." Même si les dents artificielles (implants...) ne peuvent pas présenter de caries, il est très important d'en prendre soin au quotidien et de les faire contrôler régulièrement. "Contrairement aux dents naturelles, elles ne disposent pas de mécanismes de défense." Les couronnes peuvent ainsi donner naissance à des caries secondaires, tandis qu'un implant mal entretenu peut aussi être à l'origine d'une gingvite/parodontite. "Or, autour d'un appareillage, un tel problème est plus complexe à gérer qu'autour d'une dent naturelle." Un bon suivi est ici capital! Avec une brosse à dents, vous ne prenez soin que des parties visibles des dents. "Toutes les autres faces sont pourtant soumises aux mêmes attaques, explique Selena Toma. Il est donc nécessaire de les nettoyer. Le fil dentaire est surtout utile pour maintenir la santé parodontale. Si vous avez des soucis de caries ou de gencive, mieux vaut passer aux brossettes, plus efficaces." Quant aux bains de bouche, il en existe deux types: ceux vendus en pharmacie sont avant tout destinés à un usage temporaire, suite à une intervention dentaire, par exemple. "Les eaux buccales qu'on retrouve en grande surface, avec souvent du menthol et un peu d'alcool, n'ont par contre pas prouvé leur efficacité conte la plaque dentaire. En utiliser n'est pas nocif, mais il ne faut pas trop compter dessus."