40 % des Belges indiquent que leur état d'esprit est plus négatif depuis la pandémie. "Et pourtant, le Belge ne reste pas les bras croisés. Plus de 7 Belges sur 10 attachent plus d'importance à leur moral et cherchent activement à l'améliorer". C'est ce qui ressort d'une enquête indépendante réalisée par WW (les Weight Watchers réinventés) auprès de 1 000 Belges.

L'année dernière a été une année compliquée. 40 % des Belges estiment que leur moral a baissé depuis le début de la pandémie. Chez les aînés, ce pourcentage est encore plus important : 68 % des plus de 55 ans vont moins bien depuis le début de mars 2020.

Cependant, on remarque que les Belges ne restent pas les bras croisés: depuis l'année dernière, plus de 7 Belges sur 10 attachent davantage d'importance à leur moral et font le nécessaire pour l'améliorer. "C'est une évolution essentielle, car ce n'est pas pour rien que l'on parle d'un esprit sain dans un corps sain. Quand on prend soin de sa santé psychologique, on s'aperçoit que l'on est moins sensible au stress et que l'on dort mieux. Cela permet de faire des choix plus sains et donc de se sentir mieux dans sa peau. Une situation win-win qui semble attirer de plus en plus d'adeptes : 93 % des Belges estiment qu'il est important de positiver ", insiste Olivier De Greve, CEO de WW Benelux.

Apprécier les petites choses de la vie

Le bonheur tient à peu de chose. L'enquête de WW montre que le fait d'apprécier les petites choses de la vie (58 %) est l'un des principaux moyens qu'a trouvé le Belge pour se remonter le moral. L'exercice et le sport (39 %) arrivent en deuxième place, ensuite une alimentation saine (35 %) et enfin un bon rythme de sommeil (29 %). Par ailleurs, la majorité des Belges indiquent que depuis la crise, ils tâchent de prendre plus de temps pour eux (59 %) ou de se détendre davantage (54 %).

Cinq conseils pour affronter la déprime

Valerie Mattheussens, diététicienne chez WW, et Dominique Monami, WW Mindset Coach, vous indiquent comment booster son moral :

Faire attention aux aliments transformés : les aliments ultra-transformés contiennent trop d'additifs tels que des édulcorants et des colorants artificiels. Le fait de consommer régulièrement ce genre de produit a un effet négatif sur notre corps et donc sur notre humeur ;

: les aliments ultra-transformés contiennent trop d'additifs tels que des édulcorants et des colorants artificiels. Le fait de consommer régulièrement ce genre de produit a un effet négatif sur notre corps et donc sur notre humeur ; Privilégiez les glucides 'complexes' : les glucides complexes ont un effet positif sur le moral. On les trouve dans les produits tels que le pain, le riz et les pâtes complets et le quinoa, mais aussi dans les légumineuses, les fruits à coque, les graines, les pommes de terre et les légumes verts ;

: les glucides complexes ont un effet positif sur le moral. On les trouve dans les produits tels que le pain, le riz et les pâtes complets et le quinoa, mais aussi dans les légumineuses, les fruits à coque, les graines, les pommes de terre et les légumes verts ; Pas de café ni de boissons caféinées après 16 heures : L'anxiété, la dépression et les baisses de moral sont fortement liées à la consommation de caféine, surtout si l'on s'en sert pour compenser un sommeil de qualité. Pire, la consommation de caféine et l'insomnie peuvent devenir un cercle vicieux ;

: L'anxiété, la dépression et les baisses de moral sont fortement liées à la consommation de caféine, surtout si l'on s'en sert pour compenser un sommeil de qualité. Pire, la consommation de caféine et l'insomnie peuvent devenir un cercle vicieux ; Apportez du soleil dans votre assiette lors des sombres journées d'hiver : Lors des journées sombres en hiver, mangez plus souvent des aliments riches en vitamine D tels que les sardines, le saumon, les oeufs, les champignons et le foie ;

: Lors des journées sombres en hiver, mangez plus souvent des aliments riches en vitamine D tels que les sardines, le saumon, les oeufs, les champignons et le foie ; Le plaisir, c'est permis ! : Au lieu d'éviter certains aliments ou groupes d'aliments parce qu'ils seraient 'mauvais', il est préférable d'apprendre à se faire plaisir avec modération tout en évitant la dépendance affective.

Enquête en ligne réalisée pour WW par la société d'enquêtes iVOX entre le 2 et le 9 décembre 2020 auprès d'un échantillon représentatif (langue, sexe, âge, niveau d'instruction) de 1 000 Belges. Pour 1 000 Belges, la marge d'erreur maximale est de 3,02 %.

