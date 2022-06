Jamais l'offre d'appareils auditifs n'a été aussi large. Certains sont plutôt axés sur les bruits de fond, d'autres sur la connexion au smartphone. Comment choisir le plus adapté? Nous avons prêté une oreille attentive à deux audiologues.

1. À partir de quel moment faut-il porter un appareil auditif?

Hanna Philips et Isabel Blommaerts, audiologues à l'UZ Anvers: "En général, la perte auditive se fait progressivement de sorte que, dans un premier temps, on ne s'en rend pas toujours compte. Les premiers signaux qui devraient nous alerter sont la nécessité de faire répéter son interlocuteur, d'augmenter le volume de la radio et la télévision, de ne pas bien comprendre à cause du bruit de fond. La perte d'audition occasionne une fatigue en fin de journée à cause de l'effort mental à fournir pour reconstituer le message perçu de façon incomplète. Le premier réflexe consiste à consulter un médecin ORL pour en cerner la cause exacte. Le diagnostic déterminera la solution la plus appropriée: appareil auditif, implant, dispositif à conduction osseuse ou chirurgie."

"La perte auditive ne s'améliore jamais spontanément. Plus on tarde à utiliser un appareil auditif, plus il sera difficile de s'y habituer et d'obtenir rapidement de bons résultats parce que le nerf auditif et le cerveau sont habitués à capter moins de signaux sonores. Pour une perte auditive de plus de 40 décibels, vous avez droit à un remboursement partiel de la mutuelle, sur présentation d'une prescription d'un ORL. Les normes de remboursement pour un début de perte auditive ont été étendues, de sorte que les personnes de moins de 65 ans peuvent également prétendre à un remboursement." "Tout dépend de la personne. On commence par lister les désagréments. Il existe des appareils auditifs dans différentes catégories de prix. Plus le dispositif offre de possibilités technologiques, comme l'atténuation des bruits de fond, et de possibilités de réglage personnalisé, plus il est cher et plus l'intervention sera élevée. Si vous devez participer régulièrement à des réunions ou évoluer dans un contexte bruyant, vous aurez probablement besoin d'un appareil plus sophistiqué. Par contre, si vous habitez dans un environnement calme et n'avez habituellement que des conversations en tête à tête, un dispositif de base moins coûteux suffit amplement. Une période de test permet de choisir la meilleure option dans différents contextes. Le réglage minutieux de l'appareil auditif est tout aussi important. Il doit se faire à intervalles réguliers étant donné que la perte auditive continue à évoluer qu'il faut pouvoir s'habituer aux nouveaux signaux sonores." "Tout dépend également de la personne. Pour faciliter l'écoute pendant une réunion par exemple, il est possible de placer de petits microphones sur la table, directement connectés à l'appareil auditif via Bluetooth. Des connexions similaires, très conviviales, sont également possibles entre l'appareil auditif et le smartphone ou la télévision. Les signaux sonores directement transmis à l'appareil auditif sont renforcés via streaming selon vos besoins personnels. Plus besoin donc de jongler avec le volume de la télévision. Les conversations téléphoniques s'en trouvent elles aussi grandement facilitées. Il existe également des appareils auditifs rechargeables qu'il suffit de poser sur un chargeur le soir. Plus besoin de piles." "Il existe aujourd'hui trois grands types d'appareils auditifs parmi lesquels choisir en fonction de la perte auditive. Dans le cas de l'appareil contour d'oreille, l'oreillette est réalisée sur mesure. Ces dispositifs sont tout indiqués pour les personnes souffrant d'une perte auditive plus prononcée ou de cérumen abondant dans le conduit auditif. Il existe aussi des dispositifs contour d'oreille avec haut-parleur logé dans l'oreille, ce qui permet de réduire la taille de l'appareil porté derrière l'oreille. Ce dispositif convient à toutes les formes de perte auditive, plus ou moins importantes. L'appareil auditif intra-auriculaire est souvent choisi pour sa discrétion mais il ne convient pas à tous et peut causer un certain inconfort car il obture le conduit davantage qu'une simple oreillette. Le dispositif contour d'oreille existe aujourd'hui aussi dans des versions quasi invisibles." "Au début, le cerveau éprouve quelques difficultés à s'adapter aux nouveaux signaux sonores, différents de ceux perçus naturellement. Pour faciliter la transition, l'appareil doit être porté en permanence. Les premiers jours, on se plaint souvent d'un bruit métallique ou d'un effet microphone, une gêne qui disparaît généralement par la suite. La période test des premières semaines pendant laquelle le réglage est minutieusement corrigé est fondamentale. Retrouver toute sa capacité auditive peut aussi être perturbant. Certains nous disent ne plus entendre que le tic-tac de l'horloge ou le ronronnement du frigo. Ou sursauter dans le trafic car ils n'avaient plus l'habitude d'entendre toutes ces nuisances sonores qui les assaillent aujourd'hui. La motivation et l'encadrement sont très importants, aussi importants que la stimulation de l'audition. Si vous êtes seul à la maison toute la journée, vous devez porter l'appareil auditif, même si vous ne parlez à personne. C'est la seule façon de se réhabituer à tous les bruits de fond, présents en permanence. La stimulation de l'audition est indispensable, même si la perte auditive est légère. Ceci afin de stimuler le nerf auditif dont l'effet positif sur les fonctions cérébrales est avéré."