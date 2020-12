Depuis la crise sanitaire, la téléconsultation s'est généralisée de manière massive. Petit tour pratique de la question.

La plupart des téléconsultations sont aujourd'hui réalisées par téléphone. L'enquête intermutualiste* menée à ce sujet a montré que, durant le confinement, 95% des personnes ayant réalisé une téléconsultation l'avaient fait par téléphone. Les 5% restants ont eu recours à la vidéo- consultation. La vidéo est notamment privilégiée pour les consultations en psychologie ou en psychiatrie, dans lesquelles l'interaction physique (expressions du visage, posture...) avec le professionnel est d'autant plus importante. Progressivement, la vidéoconsultation pourrait se généraliser, au fur et à mesure que patients et professionnels seront mieux équipés et mieux préparés. L'image est aussi très utile pour les consultations avec des spécialistes comme les dermatologues puisqu'elle permet de "montrer" ses symptômes. Dans le contexte du Covid-19, la vidéo- conférence est aussi utilisée pour les réadaptations pulmonaires que doivent effectuer certains patients après la maladie. Le kinésithérapeute peut ainsi superviser les exercices à distance. Non. Les téléconsultations sont considérées comme un outil supplémentaire. Si elles ont longtemps suscité de la réticence de la part des professionnels de santé, la crise du coronavirus leur a donné un coup d'accélérateur. Mais rien ne remplace les contacts interpersonnels, l'examen physique et la communication en face à face. Les téléconsultations sont en revanche une solution quand il est compliqué de se déplacer, pour renouveler un traitement, quand on est contagieux, etc. D'abord, comme pour une consultation "normale": résumez mentalement (ou sur une feuille de papier) ce que vous voulez communiquer à votre médecin (description des symptômes, demande d'explications, demande d'ordonnances, demande de précisions...). Assurez-vous ensuite de ne pas être dérangé: isolez-vous dans une pièce au calme (pendant le confinement, certains patients ont même opté pour leur voiture ou le jardin...). Si vous devez réaliser une téléconsultation avec vidéo, pensez à l'arrière-plan: si vous vous apercevez qu'il y a du désordre ou des éléments de décor trop personnels derrière vous, vous pourriez vous sentir mal à l'aise. Vérifiez aussi que vous êtes en mesure de vous connecter à la plateforme indiquée par votre médecin: des mises à jour préalables peuvent parfois être demandées, il faut souvent se connecter avec un identifiant et un mot de passe, etc.Vérifiez aussi que le micro et le haut-parleur de votre ordinateur, tablette ou téléphone fonctionnent. Vous pouvez aussi utiliser un casque et un micro: le casque garantit la confidentialité des échanges au sein de votre domicile. Au début du confinement, le gouvernement a adopté un arrêté qui prévoit la prise en charge des consultations téléphoniques de votre généraliste directement par votre mutuelle. Cette disposition permet aux médecins de percevoir une rémunération de 20€ pour une consultation à distance.Le patient avec des symptômes possibles d'une infection au virus Covid-19, le patient chronique ou le patient faisant partie d'un groupe à risque n'a rien à payer. Les consultations à distance avec certains médecins spécialistes (psychiatre, oncologue...) peuvent également être assurées dans ces mêmes conditions. Pour les consultations avec un psychologue de première ligne, il vous faudra payer un ticket modérateur de 11, 20€ et de 4€ si vous bénéficiez de l'intervention majorée. Le règlement se fait alors par virement. La durée d'une téléconsultation est très variable: de 10 minutes avec son généraliste à une heure avec un psychologue ou un psychiatre. Les téléconsultations sont particulièrement utiles pour l'aiguillage du patient. Grâce à la téléconsultation, votre médecin est en mesure de vous indiquer ce que vous devez faire (rester chez vous, réaliser un test ou une prise de sang, aller chercher une prescription à la pharmacie) et/ou si une consultation "physique" s'impose. Le renouvellement de prescriptions de médicaments n'est pas à strictement parler une téléconsultation: l'envoi d'une ordonnance par e-mail peut être facturée à hauteur de 4,01 € par le médecin et ne coûte rien au patient. La téléconsultation est aussi utile pour le suivi de maladies chroniques connues. Pour le moment, la majorité des téléconsultations ont lieu avec les prestataires de soins habituels (généraliste, psychiatre, psychologue...) du patient. Néanmoins, dans certains cas, votre généraliste pourra vous référer vers un spécialiste que vous n'avez jamais rencontré pour une téléconsultation.